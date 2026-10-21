Due titoli in F4, la Formula 3 saltata e le otto vittorie nel 2026: la storia del pilota italiano della Mercedes arriva da lontano, e Kimi vuole conquistare il futuro

Cresciuto tra una staccata di Alonso, un dritto di Federer e un fade away di Kobe, il calcio ha la meglio. Ha seguito diverse manifestazioni sportive e non. Ama scoprire nuove storie e raccontarle.

A vent’anni Andrea Kimi Antonelli è a un passo da un traguardo che l’Italia aspetta da oltre settant’anni. Il pilota della Mercedes comanda il Mondiale con 340 punti e domenica ad Austin avrà il primo match point per diventare campione della Formula Uno. Alle spalle una carriera fatta di sacrifici e tappe bruciare: un simulatore in casa a tre anni, una Lamborghini guidata sulle gambe del padre, la chiamata della Mercedes da bambino e una serie di titoli vinti al primo tentativo.

Antonelli, un bambino cresciuto tra i box

Antonelli è nato a Bologna il 25 agosto 2006 e no, il suo secondo nome non c’entra niente con l’ultimo campione del mondo con la Ferrari Räikkönen. Fu semplicemente un amico di famiglia a suggerirlo perché suonava bene tra Andrea e il cognome, senza alcun legame con il campione finlandese. Non c’è un legame diretto con la F1 da appena nato, ma i motori li ha in casa da sempre. Anche papà Marco è un pilota esperto, oltre che proprietario e team principal della AKM Motorsport, una squadra che corre nei campionati italiani GT, in Formula 4, nella Porsche Cup, nel Lamborghini Super Trofeo e nei kart. La madre lo ha seguito fin dalle gare di minikart, che ha iniziato a fare a 5 anni. Il volante però era arrivato ancora prima, e in salotto. Quando Kimi aveva circa tre anni, Marco portò a casa un simulatore di guida che aveva comprato per farlo provare agli ospiti del Motor Show di Bologna. Da quel momento il bambino voleva guidare ogni sera.

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Esplode la passione per i motori e per la Formula Uno. La prima volta nel paddock della F1 fu quasi clandestina. Era il 2014 a Hockenheim e Kimi, che aveva 7 anni, era troppo piccolo per entrare. Papà Marco, impegnato nello stesso weekend nella Porsche Supercup, si inventò uno stratagemma: lo fece entrare nascosto dentro una pila di gomme. A vincere quella gara fu Nico Rosberg, proprio alla guida di una Mercedes, un segno del destino.

La Lamborghini sulle gambe di papà e la scelta della Mercedes

L’episodio che ha convinto il padre del suo talento risale a quando Kimi aveva 10 anni. Alla fine di una giornata sul circuito di Adria, Marco gli chiese se volesse provare la Lamborghini. Li legò entrambi in un unico sedile e si divisero i comandi: lui gestiva acceleratore e freno, il figlio seduto sulle sue gambe tutto il resto. Alla BBC, Marco ha raccontato di non riuscire a vedere la pista, perché il figlio con il casco gli stava davanti, e di essersi fermato quando la situazione era diventata pericolosa. Rivedendo il video, con il sovrasterzo gestito alla perfezione, capì che il bambino aveva qualcosa di speciale.

Il talento nei kart viene subito fuori e arrivano presto i titoli. Nel 2019, nella categoria OKJ, vince la WSK Euro Series e la WSK Final Cup e chiude secondo nel campionato europeo FIA. Lo stesso anno arriva la svolta. La Ferrari lo aveva visionato, ma lo aveva scartato perché ancora acerbo e troppo piccolo. Toto Wolff invece non perde tempo. Il suo nome girava da anni nelle categorie minori e la Mercedes lo aveva tenuto d’occhio prima di metterlo sotto contratto nel 2019. Da allora le Frecce d’Argento lo hanno inserito nel Mercedes Junior Team e ne hanno finanziato la carriera.

La scalata nelle categorie minori, poi l’eredità di Hamilton

In monoposto Antonelli ha bruciato le tappe. Nel 2022, alla prima stagione completa con PREMA, ha vinto sia il titolo italiano sia quello tedesco ADAC di Formula 4, mettendo insieme 22 vittorie, 21 pole position e 27 podi. Ai FIA Motorsport Games del 2022 ha conquistato l’oro in Formula 4 nonostante una frattura al polso sinistro rimediata in un contatto durante le prove. Nel 2023 è arrivata un’altra doppietta in Formula Regional: prima il titolo Middle East a inizio anno, poi quello europeo al primo tentativo. Il titolo europeo lo ha chiuso con un round di anticipo, vincendo sotto la pioggia di Zandvoort. A quel punto la Mercedes ha deciso di fargli saltare la Formula 3 e di portarlo direttamente in Formula 2 nel 2024 con Prema. Lì ha vinto la Sprint di Silverstone sotto la pioggia e la Feature Race di Budapest, chiudendo il campionato al sesto posto.

Nella stagione in Formula 2 non ha raccolto gli stessi risultati ottenuti nelle categorie precedenti. Eppure Mercedes ha enorme fiducia nelle sue capacità, tanto da reputarlo pronto come erede del sette volte campione del mondo Lewis Hamilton. L’inglese fa un cambio epocale e passa alla Ferrari, mentre il ragazzino italiano diventa pilota Mercedes, al fianco di George Russel. Il 31 agosto 2024 la Mercedes ha ufficializzato Antonelli come pilota per il 2025. Il primo anno è stato di apprendistato, ma già con risultati concreti. Nella stagione d’esordio è arrivato quarto in Australia, ha ottenuto il primo podio in Canada e ha chiuso con tre podi e 150 punti. È stato anche il primo italiano sul podio in F1 dai tempi di Jarno Trulli in Giappone nel 2009.

Il 2026 da record

Con le nuove regole tecniche è arrivata l’esplosione. Dopo il secondo posto in Australia, in Cina ha conquistato la prima pole e la prima vittoria, diventando il più giovane poleman della storia della F1. Quella vittoria è stata anche la prima di un italiano dal successo di Fisichella in Malesia nel 2006. In Giappone è diventato il più giovane leader del Mondiale di sempre. Dopo Shanghai e Suzuka ha vinto anche a Miami, in Canada e a Monaco: cinque successi di fila. Nel Principato è diventato il più giovane vincitore della gara e il più giovane ad aver centrato un Grand Slam. A luglio è arrivata anche la vittoria in Belgio.

A Monza, casa sua, l’impresa più bella. Partito diciannovesimo per una penalità legata alla power unit, ha rimontato fino alla vittoria superando il compagno di squadra George Russell a pochi giri dalla fine. Nessun italiano vinceva il GP d’Italia dai tempi di Ludovico Scarfiotti nel 1966. Una settimana dopo ha vinto anche a Madrid, conquistando l’ottavo successo stagionale. Non sono mancati gli errori: a Baku è andato a muro nella Q1 e a ogni gara c’è la sua personalissima battaglia con i track limits per la quale ogni volta rischia di incappare in una penalità. Ma, nonostante tutto, è riuscito infiammare un nazione intera e a sorprendere tutto il mondo della Formula Uno. La macchina della Mercedes sarà anche un’astronave, ma nel box di fianco ha un pilota esperto della categoria, tra i migliori della sua generazione, che non è mai riuscito a creargli alcuna difficoltà. Oggi ha 102 punti di vantaggio su Russell. Se chiudesse la stagione al comando, diventerebbe il più giovane campione del mondo della storia della F1. Sarebbe anche il terzo italiano iridato dopo Nino Farina e Alberto Ascari, e il primo dal titolo di Ascari nel 1953.

Ora il traguardo lo vede, e non è quello del simulatore nel salotto. Nei paddock di Formula Uno, tutti corrono per farsi una foto con lui e scambiare quattro chiacchiere, non serve che si nasconda nelle pile delle gomme. È nato e cresciuto in questo ambiente, chissà quante volte prima di addormentarsi esausto dopo una giornata sui kart ha sognato di alzare quel titolo. Ora, sta per diventare realtà.