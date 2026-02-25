Antonelli, febbraio nero: scaricato dalla fidanzata prima del Mondiale. E la Mercedes ha trovato il nuovo Kimi

A pochi giorni dall'inizio del Mondiale di Formula 1 un'altra batosta per il giovane pilota italiano della Mercedes: la sua storia d'amore è finita. E torna single anche Norris

Il febbraio nero di Kimi Antonelli. Due settimane fa l’incidente a San Marino, ora un’altra notizia che di certo non giova al morale del pilota italiano della Mercedes in vista dell’ormai imminente inizio del Mondiale di F1. È infatti finita la sua storia d’amore con la bella Eliska Babickova, ex campionessa di kart con cui faceva coppia dal 2023. Non è, però, l’unico asso del circus a ritrovarsi di colpo single. Intanto la casa di Brackley si è già assicurata il suo erede: ha soli 11 anni ed è bergamasco.

Kimi Antonelli torna single dopo l’incidente

Nei giorni scorsi il 19enne di Bologna era balzato agli onori della cronaca per un incidente sulla superstrada di Serravalle, a San Marino, con una Mercedes-Amg GT 63 Pro 4Matic+ Motorsport Collectors Edition andata distrutta, che gli era stata consegnata solo qualche giorno prima.

Oggi l’annuncio della (ex) compagna Eliska Babickova, che sui social è uscita allo scoperto informando i suoi 170mila follower su Instagram della fine della loro relazione a pochi giorni dall’avvio della nuova stagione di Formula Uno che scatterà col GP d’Australia in programma dal 6 all’8 marzo.

L’annuncio dell’ex fidanzata

Dai kart ai social. Abbandonato il mondo dei motori per continuare gli studi, Babickova è diventata una star del web. Ed è alla rete che si è rivolta per fare chiarezza: “Per tutto febbraio io e Kimi abbiamo cercato di capire le cose, non eravamo più sicuri a che punto fosse la nostra relazione. Ed è questo il motivo per cui non ho parlato prima, nonostante le voci che già circolavano su di noi” ha spiegato.

Eliska, originaria della Repubblica Ceca, svela chi ha preso la decisione di dire basta: “Voglio mettere le cose in chiaro così da porre fine a false e disgustose narrazioni. Sono stata io a porre fine alla relazione perché sentivo che non eravamo più in sintonia”. E specifica: “Nessun dramma. Non sono coinvolti altri uomini né altre donne. Non c’è stato alcun tradimento”. Il quotidiano britannico Daily Mail sottolinea come da dicembre Antonelli e la sua ex compagna non apparivano più insieme sui social.

Fine della storia anche per il campione Lando Norris

Antonelli non è l’unico pilota a presentarsi sulla griglia di partenza senza una compagna al suo fianco. Come rivelato in esclusiva dal Sun, in questi giorni è finita anche la storia tra il vincitore dell’ultimo Mondiale Lando Norris e la 23enne modella portoghese Margarida Corceiro, che in passato era stata legata all’ex attaccante del Milan Joao Felix.

Solo pochi mesi fa la coppia, che sembrava affiatatissima nonostante precedenti burrascosi, aveva festeggiato insieme il primo titolo conquistato dal pilota britannico al volante della McLaren.

La Mercedes ha trovato il nuovo Kimi

Si chiama Niccolò Perico, ha 11 anni, di Alzano Lombardo. Proprio successo a Kimi Antonelli all’età di 12 anni, il baby prodigio bergamasco è entrato a far parte del Junior Programme Mercedes. Figlio d’arte (il papà Alessandro è pilota di rally), Niccolò si è messo in mostra alla guida dei kart ed è stato scelto direttamente da Toto Wolff, a testimonianza di un talento già noto nel panorama europeo del motorsport.

Nella sua giovanissima carriera Perico ha vinto tanto: a 8 anni è arrivato il 51esimo Trofeo delle Industrie nella categoria Mini U10, poi nel 2024 il titolo italiano ACI Karting, quindi il trionfo nella classe Mini della ROK Cup Superfinal. E, ancora, tre vittorie nella WSK Super Master Series 2026. Risultati che hanno catturato l’attenzione della Mercedes. Proprio da Antonelli è arrivato un messaggio all’indirizzo di Niccolò: “Occasioni così non si presentano tutti i giorni, ma se si è scelti c’è un motivo. Il Junior Programme mi ha fornito grande supporto, è stato un viaggio incredibile”. Oltre a Perico, l’Academy della Mercedes ha accolto altri otto talenti da coltivare.