L’ex presidente della scuderia di Maranello svela un retroscena sul mancato arrivo di Kimi Antonelli: “Era già dentro poi è arrivato Arrivabene”

Kimi Antonelli sta dominando il Mondiale 2026. Il giovanissimo pilota italiano già ha messo a segno una serie incredibile di record alla guida della sua Mercedes e sta facendo crescere sempre più il rimpianto per il suo mancato approdo in Ferrari. Un arrivo che sembrava fatto ma che invece è sfumato all’ultimo minuto, almeno questo è quello che rivela Luca Cordero di Montezemolo in un’intervista con il quotidiano spagnolo AS.

La verità su Antonelli in Ferrari

Nel corso degli ultimi mesi, ma forse già dalla scorsa stagione, tanti tifosi della Ferrari si sono domandati perché Kimi Antonelli non sia diventato un pilota di Maranello ma si sia invece accasato alla Mercedes. Su quella vicenda torna ancora una volta Luca Cordero di Montezemolo nel corso di un’intervista al quotidiano spagnolo AS: “Sono un ferrarista ma sono contentissimo di vedere quello che sta facendo. E’ un ragazzo straordinario, sostenuto e appoggiato da una grande famiglia. Un ragazzo umile e con i piedi per terra, forte mentalmente e mi piacerebbe che continuasse ad avere questi valori e questa integrità. Quello che mi dispiace è che la Ferrari ha avuto la possibilità di firmarlo e non lo ha fatto. Misi Massimo Rivola alla guida del “young team” e lui aveva già tra le mani Antonelli però arrivò il no di Arrivabene”.

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“Forse è stato meglio così”

Da una parte il rammarico di non vedere un pilota così forte vestire di rosso ma dall’altra parte anche la consapevolezza che l’arrivo di Antonelli in Ferrari avrebbe potuto comportare anche delle conseguenze negative. Montezemolo spiega il suo punto di vista: “Da una parte è sfumata una grande possibilità però forse è stato meglio così’ per Antonelli. Un pilota italiano così giovane in Ferrari avrebbe sofferto di una pressione terribile. L’anno scorso ha potuto debuttare senza troppa responsabilità perché la Mercedes non era competitiva, ha avuto la possibilità di crescere, migliore e di eliminare alcuni errori. Quest’anno con la macchina migliore ha potuto dimostrare il suo valore. E lo ammetto, sono un uomo Ferrari che però tifa Antonelli”.

La stoccata a Vasseur

Montezemolo è un uomo Ferrari e lo è sempre stato. Anche durante la sua carriera a Maranello non sono mancate le critiche ma al contempo sono arrivate anche tantissime vittorie. E ora l’ex presidente prova ad analizzare da fuori questo lungo periodo negativo e sembra lanciare una stoccata al team principal Vasseur: “La Ferrari non solo non vince ma non è neanche competitiva. Quello che faccio più fatica ad accettare non è la mancanza di vittorie ma il fatto che non ci sia nemmeno vicina. Bisogna capire quale è il motivo. In Formula 1 devi avere un’organizzazione perfetta e un leader forte. Enzo Ferrari è stato sempre il top, quando c’ero io al mio fianco avevo Jean Todt. Oggi, visto da fuori, credo che manchi leadership. E mi sembra anche lampante”.