Kimi Antonelli a un passo dalla storia della Formula 1, Claudia Peroni: “Mi ricorda Ayrton Senna”

È dal 1953 che un pilota italiano non conquista il campionato del Mondo piloti della Formula 1, l’ultimo fu Alberto Ascari alla guida della Ferrari. Dopo 73 lunghissimi anni, l’Italia si appresta a festeggiare nuovamente la conquista di questo titolo con Andrea Kimi Antonelli e la sua Mercedes.

Se dovesse vincere il titolo già ad Austin, la gara in programma nel prossimo weekend, diventerebbe il campione del Mondo più giovane della storia a 20 anni e 61 giorni, battendo il precedente record di Sebastian Vettel, vincitore a 23 anni e 134 giorni. Dunque, una storia nella storia per il bolognese classe 2006 che ha conquistato in questa stagione ben otto Gran Premi.

Ne abbiamo parlato con un’esperta del settore come Claudia Peroni, giornalista ex pilota di rally che ha partecipato e condotti diversi programmi sulle reti Mediaset dedicate alle due e quattro ruote, nonché autrice del libro ‘La Formula 1 dietro le quinte. La donna dai box’.

“Prima di tutto, voglio dire che mi fa veramente piacere essere ospite sul vostro portale. La probabile vittoria del Mondiale di Antonelli per noi italiani, è un qualcosa di incredibile. Usiamo il condizionale per scaramanzia, ma può diventare il più giovane campione del Mondo della storia della Formula 1 già ad Austin e sarebbe un risultato straordinario. Stiamo parlando di record su record al suo secondo anno di Formula 1, non ce lo dimentichiamo. Ho vissuto l’epoca di Senna e, per certi versi, mi ricorda un po’ la carriera che ha avuto il brasiliano. Spero possa diventare forte come lui. A livello mentale è veramente super concentrato, come se fosse un veterano. Riesce a unire talento, testa, forza di volontà, capacità e grinta tutto in un colpo solo, è difficilissimo che sbagli. E poi, ci vuole anche un po’ di fortuna, perché no?”

Ha parlato di Senna, un paragone importantissimo. Pensa che possa fare un filotto di vittorie, alla luce di quanto successo quest’anno?

“Sicuramente arrivare in Formula 1 nell’epoca di questi cambi di regolamento gli ha reso la vità un po’ più facile, adeguarsi per un giovane è immediato. L’abbiamo visto con Hamilton, pilota molto forte che ha corso per tanto tempo con tipologie di macchine e di motori diversi. Quindi credo che per lui sia stato semplice. È arrivato al momento giusto, nel posto giusto, in Formula 1 e con la Mercedes”.

Andando oltre Antonelli, per la Ferrari si è trattato di un’altra annata decisamente complicata.