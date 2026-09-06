Antonelli o Ferrari: per chi fai più il tifo in questo momento? Vota il sondaggio

Meglio la tradizione e la storia del Cavallino o la freschezza del giovanissimo campione? In questo momento cosa dice il tuo cuore?

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La vittoria clamorosa e bellissima di Antonelli a Monza, la sua leadership nella classifica della F1 e l’immagine vincente di un ragazzo italiano pieno di talento ha rilanciato l’interesse per i motori a quattro ruote. Il popolo ferrarista ha esultato al suo sorpasso decisivo come se avesse vinto una Rossa. La fede del popolo del Cavallino sta vacillando di fronte alla speranza di vedere un pilota italiano poter vincere il mondiale dopo Alberto Ascari nel 1953? Forse sì. Vista la pochezza della macchina di Maranello, il pubblico (almeno quello italiano) sembra far convergere la sua simpatia sul giovanissimo campioncino di Bologna, che guarda caso di nome fa Kimi come Raikkonen, l’ultimo che riuscì a vincere un mondiale di F1 al volante di una Ferrari. E quindi la domanda a tutti i nostri lettori è questa: in questo momento tifi di più per la Ferrari oppure il tuo cuore batte per Kimi?