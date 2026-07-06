Antonelli va a trovare Sinner a Wimbledon per smaltire la delusione di Silverstone. Poi si gode il match Paolini dal Royal Box

Dopo la cocente delusione del GP di Silverstone, frenato da un problema al deflettore della posteriore sinistra. Kimi Antonelli è sceso a Wimbledon per salutare Sinner e assistere ai match sul Centrale

Giornalista (pubblicista) sportivo a tutto campo, è il tuttologo di Virgilio Sport. Provate a chiedergli di boxe, di scherma, di volley o di curling: ve ne farà innamorare

Mitigare una delusione grande rivolgendosi a chi di delusioni (sportivamente parlando) in qualche modo ne ha dovute affrontare Tante in carriera. Nulla però che abbia distolto Jannik Sinner dal proposito di tornare a dettare legge, con Wimbledon che gli ha spalancato nuovamente le porte dei quarti di finale, motivo buono per spingere Andrea Kimi Antonelli a fare un salto nelle lande londinesi (scendendo da Silverstone) per sapere come se la passa il numero uno del mondo. Un modo anche per staccare la spina e dimenticare la domenica decisamente a tinge fosche vissuta dal leader del mondiale di Formula Uno, protagonista al sabato con la vittoria nella Sprint e la pole, ma decisamente sfortunato nella gara domenicale, chiusa fuori dalla zona punti e con una penalità di 5 secondi per track limits.

L’invito nel Royal Box e uno stile impeccabile

In mattinata il pilota bolognese ha raggiunto l’All England Club, dove nel frattempo Sinner aveva provveduto nella serata di domenica a battere il giapponese Mochizuki, guadagnandosi il quarto di finale contro Struff. Un appuntamento che Antonelli non vorrebbe perdersi per nessuna ragione al mondo: i due sono molto amici, si sono incontrati spesso e volentieri durante i loro viaggi intercontinentali e in questo caso, vista l’opportunità, il pilota Mercedes ha pensato bene di andare a trovare il numero uno del mondo della racchetta.

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Ma soprattutto ha approfittato dell’invito dell’organizzazione dello slam londinese per sedere nel Royal Box, dove come primo match della giornata sta assistendo alla sfida tra Jasmine Paolini e Alex Eala. Vestito con un elegantissimo completo con giacca nera con vistosa bordatura bianca e pantaloni bianchi, Kimi è apparso a suo agio davanti a numerosi flash che l’hanno immortalato, appena varcati i cancelli di Church Road.

In giornata però, oltre a Paolini, saranno pochi i match di cartello ai quali assisterà il leader del campionato mondiale: sul Centrale sono attesi infatti Dimitrov (che ha battuto Berrettini) e Fery e poi a seguire Zverev contro Lehecka, mentre Sinner e Djokovic hanno giocato nel programma domenicale, quindi in contemporanea con il GP di Silverstone.

Un lunedì diverso prima dei test Pirelli di martedì

Antonelli approfitterà della giornata di relax per poi fare ritorno a Silverstone, dove domani sono in programma i test organizzati da Pirelli. La delusione per l’amaro epilogo del GP dovrà smaltirla in fretta: senza il problema al deflettore automatico della posteriore sinistra avrebbe con ogni probabilità conquistato il successo, dal momento che nel finale il passo gara rispetto a Leclerc era notevolmente più veloce.

E così facendo avrebbe mantenuto le distanze dagli inseguitori nella lotta al titolo, con Russell tornato minaccioso a soli 25 punti di ritardo (Hamilton è a 32). Insomma, un po’ di tennis per provare ad andare oltre. E qualche parola con Sinner che di sicuro non guasta mai.