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Antonelli trionfa anche in Giappone e vola in testa al Mondiale

Due pole position, due vittorie di fila e la leadership nella classifica del Mondiale. Il possibile killer di questa stagione di Formula 1, ha solo 19 anni ed e' italiano: Andrea Kimi Antonelli

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Due pole position, due vittorie di fila e la leadership nella classifica del Mondiale. Il possibile fenomeno di questa stagione di Formula 1, ha solo 19 anni ed e’ italiano: Andrea Kimi Antonelli. Dopo una stagione d’esordio tra alti e bassi il talento bolognese ora guida come un veterano una Mercedes superiore alle rivali, che riesce a portare al limite anche più del compagno più navigato Russell per vincere il Gp del Giappone subito dopo quello della Cina.

Antonelli trionfa anche in Giappone e vola in testa al Mondiale

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