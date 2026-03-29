Due pole position, due vittorie di fila e la leadership nella classifica del Mondiale. Il possibile fenomeno di questa stagione di Formula 1, ha solo 19 anni ed e’ italiano: Andrea Kimi Antonelli. Dopo una stagione d’esordio tra alti e bassi il talento bolognese ora guida come un veterano una Mercedes superiore alle rivali, che riesce a portare al limite anche più del compagno più navigato Russell per vincere il Gp del Giappone subito dopo quello della Cina.
Antonelli trionfa anche in Giappone e vola in testa al Mondiale
Due pole position, due vittorie di fila e la leadership nella classifica del Mondiale. Il possibile killer di questa stagione di Formula 1, ha solo 19 anni ed e' italiano: Andrea Kimi Antonelli
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