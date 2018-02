Antonello non ha fretta per Icardi

Il Chief Executive Officer dell’Inter Antonello ha parlato ai microfoni di Premium Sport per fare il punto sul complesso gennaio dei nerazzurri sul mercato. Alla fine i rinforzi sono stati soltanto due e il giocatore offensivo tanto invocato da Spalletti non è arrivato:

“Pastore non è mai stato nei nostri obiettivi di mercato. Martinez? Il nostro lavoro è anche quello di andare alla ricerca di talenti in tutto il mondo. Stiamo lavorando e vedremo cosa accadrà. Le continue voci di un interesse del Real Madrid per Icardi? Si è appena chiuso il mercato invernale e già pensiamo al prossimo… Mauro è il nostro capitano, è fondamentale per noi e ci auguriamo che possa avere una seconda parte di stagione al pari della prima. Se sarà necessario ci siederemo a parlare, al momento opportuno. Ma ora dobbiamo restare concentrati sugli obiettivi da raggiungere, non dobbiamo pensare ai singoli ma ragionare di squadra. Cambierebbe qualcosa se a parlare del futuro di Icardi ci fosse un altro procuratore invece di Wanda Nara? Non importa chi ci sia di fronte, importa lavorare per il bene dell’Inter: tutti lavoriamo per questo. Noi vogliamo ripagare quello che i tifosi ci stanno riconoscendo”.

Ora quindi parola solo al campo, perché dopo un autunno a sognare lo scudetto, l’inverno ha messo in pericolo anche il posto in Champions: “Sappiamo che arriviamo da due mesi di difficoltà e dobbiamo uscirne con determinazione e con l’energia che abbiamo visto nella prima parte della stagione – ha concluso Antonello – Questi giocatori e questo staff sapranno uscire da questa situazione, siamo determinati a pensare solo al nostro obiettivo che è quello di tornare in Champions”.

SPORTAL.IT | 03-02-2018 20:10