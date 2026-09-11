Antonini contro FIP e LBA, il Consiglio di Stato accelera: il TAR fissi a breve l’udienza

La querelle tra Antonini, patron di Trapani, da una parte e FIP e LBA deve arrivare a una conclusione a stretto giro: lo ha chiesto il Consiglio di Stato al TAR del Lazio

Giornalista (pubblicista) sportivo a tutto campo, è il tuttologo di Virgilio Sport. Provate a chiedergli di boxe, di scherma, di volley o di curling: ve ne farà innamorare

Un’altra tappa di una vicenda che potrebbe sconvolgere equilibri (e molto di più) all’interno del panorama del basket italiana. È quella che ha visto il Consiglio di Stato accogliere l’istanza presentata davanti al TAR da Valerio Antonini, che punta a risarcimenti milionari nei tribunali civili dopo che la Giustizia Sportiva ha escluso la Trapani Shark da ogni competizione, con la FIP che ha revocato l’affiliazione del club siciliano. Una storia che si trascina da mesi, con strali da una parte e dall’altra, ma che dopo la pronuncia del Corte Europea dei Diritti dell’Uomo sul ricorso presentato da Andrea Agnelli ha trovato nuova linfa, perché è a quella che Antonini s’è ispirato per portare FIP ed LBA nelle aule dei tribunali.

Antonini esulta: “Sicuro che la giustizia trionferà”

La decisione del Consiglio di Stato di chiedere al TAR di fissare immediatamente l’udienza, così come previsto dall’istanza presentata da Antonini, è stata vista da quest’ultimo come una prima vittoria in un procedimento che a suo dire di preannuncia epocale. “La prima, vera, grande vittoria! Il Consiglio di Stato accoglie la nostra istanza e ordina al TAR la fissazione immediata dell’udienza di merito. Era il massimo risultato che potessimo ottenere in questa fase.

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Siamo felici, ma soprattutto sollevati. Per come si erano svolte le cose fino a oggi, temevamo di trovarci ancora una volta davanti alle solite decisioni che sembrano già scritte prima ancora di cominciare. Questa pronuncia, invece, ci restituisce fiducia. Ci dice che la nostra battaglia merita di essere ascoltata, approfondita e giudicata fino in fondo.

Se alla fine dovessimo trionfare, come questa decisione ci fa molto ben sperare, non sarebbe la vittoria di Valerio Antonini. Sarebbe la vittoria dello Sport. La vittoria della giustizia. La vittoria di Trapani e di tutti i trapanesi che non hanno mai smesso di credere. Aspettiamo ora la sentenza sul calcio, con la serenità e la forza di chi sa di aver combattuto senza mai abbassare la testa. Perché la verità può essere ostacolata, rallentata, perfino nascosta. Ma alla fine trova sempre la strada per emergere”.

FIP e LBA caute, ma intanto i campionati partiranno

In un comunicato FIP e LBA hanno semplicemente preso atto del provvedimento chiesto dal Consiglio di Stato, consapevoli che al momento non esistono problemi legati al via dei campionati. “Il TAR è stato chiamato a fissare celermente l’udienza finale di discussione del merito dei ricorsi, e nella sommaria deliberazione cautelare, il Consiglio di Stato ha escluso vizi dei procedimenti impugnati.

FIP e LBA esprimono soddisfazione per questo primo esito, che permette il regolare e imminente avvio dei campionati, e auspicano la rapida fissazione dell’udienza da parte del TAR, fiduciose nel fatto che le legittimità dei provvedimenti sia presto confermata dal TAR all’esito del grado di giudizio di sua competenza”.