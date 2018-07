Antonio Barreca, cinque anni al Monaco

"Il Torino Football Club comunica di aver ceduto a titolo definitivo all’AS Monaco Football Club il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Antonio Barreca. Tutto il Torino FC abbraccia Antonio con affetto e gli rivolge un in bocca al lupo per questa nuova esperienza professionale": attraverso una nota la società granata ha confermato l'addio al difensore, considerato non fondamentale dal tecnico Walter Mazzarri.

Barreca, classe 1995, cresciuto nelle giovanili del Torino e con esperienze anche al Cittadella e al Cagliari, ha sottoscritto un contratto quinquennale con il club del Principato, dove ritroverà Kamil Glik, già suo compagno di reparto in Piemonte.

SPORTAL.IT | 10-07-2018 10:25