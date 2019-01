Antonio Barreca veste il bianconero

Nuova avventura per Antonio Barreca. L’esterno difensivo prodotto del vivaio del Torino lascia il Monaco, club dove era approdato la scorsa estate, nell’operazione che ha portato in granata Soualiho Meité, e approda in Premier League.

A metterlo sotto contratto è stato il Newcastle allenato da Rafa Benitez, alle prese con la lotta non retrocedere,

La formula è quella del prestito secco fino al termine della stagione. Per Barreca al Monaco solo 7 presenze in stagione con il Monaco, l'ultima a fine ottobre.



SPORTAL.IT | 31-01-2019 14:55