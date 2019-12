Antonio Cassano, frecciate alla Juventus e a Maurizio Sarri

L’ex attaccante di Inter, Milan e Roma Antonio Cassano in un’intervista a Sky Sport ha ammesso il suo scetticismo nei confronti della Juventus di Maurizio Sarri: “Sarri è un buon allenatore, ma ha sempre allenato in Serie B e Serie C, è un allenatore normale. La Juve ha 10 punti in più grazie a Dybala e Higuain, che Sarri e Paratici stavano mandando via. Se li avessero mandati via, sarebbero distanti dall’Inter”.

“Sarri deve saper gestire la Juve: lì non vogliono giocare bene, vogliono vincere. E’ obbligato a vincere, non so se ci riuscirà, in Champions ci sono 5-6 squadre più forti, io la vedo dura. Vedremo col passare del tempo, ho tanti dubbi”.

L’Inter è favorita per lo scudetto secondo Fantantonio: “Da agosto dico che vincerà lo scudetto. Conte è un fuoriclasse, me l’aspettavo. Lukaku si sta dimostrando un grandissimo, è intelligente e Lautaro farà parlare di sè a livello mondiale per i prossimi 10-15 anni. Ausilio è stato bravo”

Sul ritorno di Zlatan Ibrahimovic al Milan: “Me lo aspettavo, è affezionato a Milano e legato alla squadra. Dopo Ronaldo e Van Basten è il 9 più forte degli ultimi 30 anni. Solo Messi ha vinto più di lui, è un fenomeno, farà la differenza. Ha una testa impressionante, l’80% di questa rosa ad oggi non merita di giocare nel Milan. Ibra se vedrà qualcuno allenarsi male alzerà la voce. E se Ibra alza la voce, c’è da avere paura…”.

Il suo futuro dopo il diploma da direttore sportivo: “Ora sono un uomo maturo, non sono più un bambino. Dove sarò tra trent’anni? Non lo so, il giorno in cui qualcuno mi farà lavorare farò di tutto per prendere Bielsa, mi piace da impazzire”.

SPORTAL.IT | 30-12-2019 15:03