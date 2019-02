Antonio Conte all'Inter, Beppe Marotta fa chiarezza

L'amministratore delegato dell'Inter Beppe Marotta ha fatto chiarezza ai microfoni di Sky sulle ultime voci riguardanti Antonio Conte e un suo possibile futuro sulla panchina nerazzurra. Sabato Luciano Spalletti aveva bollato come "ridicola" l'indiscrezione di un incontro del tecnico leccese con Marotta, e il dirigente nerazzurro gli dà ragione.

"Vengono tirate fuori notizie senza basi certe, condivido quanto detto da Spalletti, che ha parlato in modo saggio e molto schietto. Guardiamo avanti con fiducia, è impensabile criticare un allenatore che è terzo in classifica. Siamo stati eliminati dalla Coppa Italia, vero, però soltanto ai rigori. Non bisogna mettere nessuno sul patibolo".

Ivan Perisic e Radja Nainggolan dal 1': "Molto contento di questa scelta. L'allenatore li vede tutti i giorni ed evidentemente li ritiene all'altezza. Sul valore dei giocatori non si discute. Uno aveva un 'mal di pancia', ma non è una cosa di oggi. Ormai il mercato è chiuso, dimentichiamo questo 'mal di pancia'. Dobbiamo adeguarci a questo fenomeno particolare del mercato aperto".

Ancora su Perisic: "Non c'è niente da nascondere. Spalletti ne aveva già parlato e io ho solo rafforzato la tesi. È legittimo ascoltare le rimostranze dei giocatori, poi però bisogna fare i calcoli con quello che rappresentano per la società. Loro sono degli asset, non si possono vendere così a cuor leggero. Specie in assenza di offerte vere e proprie. Dobbiamo essere abituati a confrontarci con loro e a far valere le nostre decisioni. Ivan dimostrerà coi fatti di essere all'altezza non solo dell'Inter, perché non dimentichiamo che è anche un vice-campione del mondo".

