Antonio Conte conquista anche Moratti

C’è ancora il Barcellona sulla strada dell’Inter in Champions League. Quasi dieci anni dopo la storica semifinale nell’anno del Tripete, più semplicemente i nerazzurri inseguono una vittoria che darebbe la certezza della qualificazione agli ottavi di finale.

San Siro sarà strapieno e la squadra ci arriverà forte del primato in classifica appena rafforzato ai danni della Juventus. Il lavoro di Antonio Conte sta convincendo anche i tifosi più scettici, compreso il più illustre, Massimo Moratti.

L’ex presidente dei nerazzurri ha parlato al quotidiano spagnolo Sport proprio in vista della super-sfida europea: "Inter-Barcellona è sempre speciale, per la storia, per il prestigio e per la grande qualità delle due squadre. È sempre come una finale. L'Inter deve scendere in campo con un solo obiettivo: vincere, senza pensare al risultato del Borussia, e per farlo bisognerà ripetere la grande prestazione di Barcellona''.



Prestazione che secondo Moratti ha un artefice ben preciso: “Mi fido completamente di Conte e della squadra. Mi piace molto questa Inter, ma è la mentalità che fa davvero la differenza. Oggi, grazie alla cultura del lavoro e al sacrificio forniti da Conte, tutti i giocatori sono disposti a sacrificarsi per la squadra. Martinez e Lukaku stanno andando alla grande. Sono due grandi attaccanti, segnano e si cercano molto in campo''.



SPORTAL.IT | 09-12-2019 13:19