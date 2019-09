Antonio Conte è soddisfatto a metà

La vittoria contro l'Udinese ha permesso all'Inter di guadagnare la testa solitaria della classifica, almeno fino a lunedì sera, ma Antonio Conte non è pienamente soddisfatto soprattutto della seconda parte dell'incontro, vista l'incapacità da parte dei suoi uomini di chiudere il match in superiorità numerica: "Dovevamo essere più cinici e chiudere il discorso, ma invece siamo rimasti sempre con l’affanno – ha dichiarato il tecnico al termine dell'incontro -. L'Udinese ha giocatori bravi fra le linee, ma alla fine va bene così. Sappiamo che dobbiamo lottare in ogni partita”.

Sul tour de force che attende i nerazzurri nelle prossime tre settimane, Conte ha poi aggiunto: "Dobbiamo fare il nostro percorso senza pensare a nessuno. Non è stato semplice finora, nessuno ci ha regalato nulla. Ora pensiamo alla Champions, poi al derby. Dobbiamo recuperare le energie. In queste sette partite avremo delle risposte e tutti i giocatori faranno il loro".

SPORTAL.IT | 15-09-2019 00:07