Antonio Conte, ecco i colpi per l'Inter da scudetto

Tre, quattro acquisti mirati per poter proiettare l'Inter nella lotta per lo scudetto nella prossima stagione. L'accordo tra Antonio Conte e il club nerazzurro è totale, non solo per quanto riguarda l'ingaggio (8/9 milioni a stagione più bonus), ma soprattutto per i piani di mercato.

L'obiettivo numero uno è permettere ai nerazzurri di fare il salto di qualità e approdare in prima fascia. In attacco il primo nome nella lista per sostituire Mauro Icardi, ormai prossimo all'addio, è quello di Romelu Lukaku, l'attaccante belga pronto all'addio al Manchester United. Lukaku costa 50 milioni, nell'affare potrebbe rientrare lo stesso Maurito: l'ex Everton è un vecchio pallino del mister salentino, che non riuscì ad averlo con sé nel Chelsea e non vuole più lasciarselo sfuggire. Più "low cost" l'affare Dzeko, valutato dalla Roma almeno 20 milioni di euro e in scadenza nel 2020: il bosniaco vuole restare in Italia e spinge per un trasferimento a Milano. Lo riporta il Corriere dello Sport.

Poi un grande esterno offensivo: tutto porta a Federico Chiesa, su cui Beppe Marotta si è mosso già da tempo. Ma serviranno contropartite, il prezzo chiesto dalla Fiorentina è ora troppo elevato. In arrivo Diego Godin in difesa, Conte chiede a gran voce rinforzi in fascia: Danilo del Manchester City è uno degli obiettivi principali, più staccato nelle preferenze Matteo Darmian, che ha caratteristiche più difensive.

Per il centrocampo oltre all'obiettivo dichiarato Barella resta monitorato anche il giocatore dell'Arsenal Xhaka. Sempre vivo anche l'interesse per Gundogan del Manchester City, nel mirino anche della Juventus.

SPORTAL.IT | 16-05-2019 12:37