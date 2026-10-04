Antonio Conte esce allo scoperto sul suo futuro, dov'è ora e cosa farà

In un videomessaggio di saluto per i 30 anni dalla vittoria dell’ultima Champions della Juve, l'ex allenatore del Napoli fa capire che quest'anno non accetterà offerte

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

A ogni starnuto della Juventus il suo nome spunta come possibile sostituto di Spalletti ma Antonio Conte è stato accostato anche al Milan e al Manchester United. Dopo il divorzio consensuale con il Napoli, con la rinuncia all’ultimo anno di contratto alla fine di un biennio che ha portato uno scudetto, una Supercoppa e un secondo posto, l’allenatore leccese è tra i più prestigiosi su piazza. Si era parlato di lui anche per la panchina della Nazionale, poi andata a Mancini, ma sarà difficile rivederlo all’opera in questa stagione.

I 30 anni dell’ultima Champions della Juve

In un videomessaggio di saluti al Festival dello Sport di Trento per celebrare i 30 anni dalla vittoria dell’ultima Champions League della Juventus che, nel 1996, batté l’Ajax in finale a Roma, Conte ricorda il forte legame umano che univa i protagonisti di quella squadra guidata da Marcello Lippi ma manda un segnale preciso anche per il futuro: “È bello festeggiare i 30 anni di quello che è stato il successo più importante di quella Juve. Di quel gruppo mi è rimasto soprattutto il valore umano, con un grandissimo allenatore come Lippi alla guida”.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Conte è ancora in vacanza

Invitato a Trento, l’ex ct azzurro ha declinato. Il motivo della sua assenza? È all’estero, in vacanza. Dopo essere stato visto di recente all’Allianz per assistere a Juventus-Milan, a San Siro per Milan-Benfica e al Palazzetto di Torino per la sfida di Eurovolley tra Italia e Finlandia, Conte non è ora in Italia: “Mi sarebbe piaciuto esserci, ma al momento non sono in Italia. Mi sto godendo ancora un po’ di vacanza, visto che quest’anno ho la possibilità di stare tranquillo e di riposarmi”. Nè Juve (nell’immediato), nè Manchester dunque, anche se è facile ipotizzare che sarà tra i più ricercati la prossima estate.

Le ipotesi sul futuro

In Italia l’unica pista credibile è quella del ritorno alla Juventus, qualora i bianconeri non centrassero la Champions neanche quest’anno, mentre all’estero la Premier League rimane la soluzione più praticabile.