Antonio Conte, in arrivo un colpo di scena: 'A giugno l'annuncio'

Inter, Roma, o un clamoroso ritorno alla Juventus. Antonio Conte vuole tornare in panchina dopo il lungo anno sabbatico seguito alla dolceamara esperienza con il Chelsea e sta valutando tutte le opzioni disponibili: non sono esclusi colpi di scena.

A Sky l'allenatore leccese ha dato alcuni indizi su quale sarà la sua prossima squadra: "Non sono ancora dove andrò, ma sicuramente sceglierò una squadra che abbia un progetto che mi convinca", sono le parole riportate da Tuttosport.

"A giugno arriverà l'annuncio – ha rivelato Conte -. Vivo a Londra, mia figlia Vittoria studia inglese e le ho dato l'opportunità di continuare a studiarlo per tutto l’anno. La quotidianità è un problema perché noi viviamo a Cobham dove c’è la scuola di mia figlia, ma anche il centro sportivo del Chelsea e quindi il pensiero al calcio rimane fisso. Comunque la mia esperienza in Inghilterra è stata importante e soddisfacente".

Tra le pretendenti all'estero figura il Bayern Monaco. Ma il mister salentino privilegia un ritorno in Italia. L'Inter nonostante le dichiarazioni di Marotta a giugno potrebbe separarsi da Luciano Spalletti, e proprio il rapporto speciale con l'ad dei nerazzurri potrebbe essere la chiave per il suo arrivo a Milano. Inoltre Conte è l'obiettivo numero uno di Suning, che lo segue dalla primavera del 2017.

L'opzione Roma: è notizia degli ultimi giorni il contatto tra Francesco Totti e il tecnico leccese. L'ex capitano dei giallorossi ha telefonato in prima persona all'ex ct azzurro, sondando in campo in vista di una possibile trattativa estiva.

Ma resta in piedi anche la possibilità di un ritorno a sorpresa alla Juventus. Dopo il fallimento in Champions Allegri ha confermato la sua volontà di restare alla Vecchia Signora, e il presidente Andrea Agnelli lo ha confermato, ma secondo le indiscrezioni nulla sarebbe stato messo nero su bianco e ancora tutto sarebbe possibile.

Dall'Inghilterra si parla di contatti tra lo stesso Agnelli e Conte: il numero uno bianconero avrebbe chiesto una disponibilità di massima a tornare a Torino qualora si decidesse di non proseguire il rapporto con l'attuale allenatore.

SPORTAL.IT | 18-04-2019 11:30