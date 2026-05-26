Conte lascia Napoli dopo due anni - Come funziona il suo "metodo" e perchè lascia tutti stremati

Appassionato di sport, soprattutto calcio, basket e motociclismo, divoro film come fossero noccioline. Ho una assolutamente sana ossessione per le pellicole di Quentin Tarantino. Nel tempo libero mi fingo musicista.

Ormai è cosa fatta: Antonio Conte la prossima stagione non si siederà sulla panchina del Napoli. Il mister leccese conclude la sua avventura a Castelvolturno dopo due sole stagioni e uno scudetto conquistato. Insomma, un’avventura intensa ma di breve durata, come tutte quelle che hanno contraddistinto sin qui la sua carriera.

Il metodo Conte è vincente, sempre, e a strettissimo giro di posta. Ma lascia tutti stremati, dalla dirigenza ai giocatori e finisce per logorare in fretta. Ma, nel dettaglio, come funziona?

Nel video, dopo una breve pubblicità, trovate tutto sul metodo Conte e su come funzionano gli allenamenti del mister leccese.