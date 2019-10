Antonio Conte non si nasconde

Antonio Conte si presenta con il viso scuro dopo la prima sconfitta in campionato alla guida dell'Inter, la seconda in quattro giorni dopo quella di Barcellona.

I nerazzurri cedono il primato alla Juventus e per il grande ex della serata il bilancio non può che essere negativo: "Abbiamo pagato l'uscita di Sensi perché abbiamo perso per un po' il filo del discorso, ma nel secondo tempo la partita si era riequilibrata e poteva succedere di tutto" le parole di Conte a 'Sky Sport'.

"Abbiamo affrontato una squadra forte, la più forte, con tanta esperienza nel gestire questo tipo di partite – ha aggiunto Conte – Noi sappiamo che siamo all'inizio di un lungo percorso, abbiamo parecchia strada da fare, abbiamo appena iniziato. La verità è che come confermano anche le statistiche abbiamo rischiato di pareggiare contro una squadra nettamente superiore a noi, quindi non dobbiamo demoralizzarci".

SPORTAL.IT | 06-10-2019 23:58