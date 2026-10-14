Non si è chiusa da molto l’esperienza di Antonio Conte al Napoli, ma il mister leccese sembra essersi aperto a nuove possibilità. Non ha ancora trovato un progetto che lo convinca, con le idee che sono molto chiare a riguardo. In una lunga intervista rilasciata a The Athletic, infatti, ha rivelato qualche indizio sull’identikit del club che potrebbe convincerlo ad accettare anche una proposta a stagione in corso (come fu ai tempi del Tottenham). Tre requisiti ben chiari: blasone, una bacheca già piena ma da arricchire ulteriormente, e magari impegnato in un momento in cui abbia “po’ perso di vista la propria storia“, per citare lo stesso Conte.
Nel video, dopo una breve pubblicità, trovate tutta la disamina sul futuro di Antonio Conte e una panoramica su quali possono essere le panchine appetibili per lui.