Antonio Conte smonta le polemiche

La seconda sconfitta in campionato, subita contro la Lazio, ha fatto male a tutto l'ambiente Inter, ovviamente Antonio Conte compreso, ma il tecnico salentino è parso tutt'altro che preoccupato alla vigilia dell'andata dei sedicesimi di Europa League contro il Ludogorets: "Si riparte con le nostre convinzioni e la nostra voglia di migliorare – ha detto l'allenatore in conferenza stampa – La sconfitta con la Lazio brucia per il risultato finale, non per la prestazione, che penso sia stata buonissima contro una squadra che oggi è una delle squadre più in forma. Spiace perché i nostri due gol subiti sono stati due regali".

In Bulgaria però non scenderà in campo la formazione migliore: "Domani abbiamo un impegno in una competizione europea, è giusto rispettarla nel miglior modo possibile, ma dovrò fare delle rotazioni. Brozovic e Skriniar non giocheranno, mentre potrei schierare Sanchez che ha bisogno di minutaggio".

Attesa anche la titolarità di Eriksen. Conte dribbla il tema: "Vedo troppa ansia, poca serenità. Da parte nostra c’è grande serenità, il giocatore vuole mettersi a disposizione: siamo sereni".

SPORTAL.IT | 19-02-2020 21:01