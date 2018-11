Antonio Conte svela il suo futuro

L'ex tecnico del Chelsea Antonio Conte ha parlato del suo futuro a margine della cerimonia di consegna della Panchina d'Oro, vinta da Massimiliano Allegri. "Credo che per un allenatore del mio livello sia meglio aspettare l’inizio di una nuova stagione e non prendere treni in corsa, come poteva essere quello del Real Madrid", sono le parole dell'allenatore leccese, che era dato da molti a un passo dai blancos dopo l'esonero di Lopetegui.

"Preferisco attendere giugno e poi iniziare un percorso con una nuova squadra. In questo momento non sento la necessità di tornare subito ad allenare e quindi rimango di questa idea, ma magari tra due mesi cambio idea e mi smentisco da solo… Anche in Serie A? Certo, anche perché da italiano per me è sempre un piacere stare in Italia. Poi il livello del nostro calcio sta crescendo, l’unico problema come detto è che la Juventus sta allargando troppo il divario con le altre. Di certo in Italia sto bene e mi piacerebbe tornare a lavorarci, senza trascurare ovviamente l’estero".

A Sergio Ramos, che aveva detto che "il rispetto si conquista" parlando di un possibile arrivo di Conte a Madrid, l'ex allenatore della Juventus ha risposto così: "Noi dobbiamo portare educazione e rispetto quando arriviamo in una squadra e altrettanto dobbiamo avere dai calciatori. Perché quando questa viene meno, iniziano dei problemi. Noi abbiamo una grande cultura del lavoro. E quando entri un ambiente nuovo non puoi stravolgere tutto, ma devi entrare piano piano. Il mio futuro? Sono sereno, ora voglio aggiornarmi e parlare con gli altri allenatori, aspetto il prossimo anno".

Gli Azzurri: "Coverciano è stata casa mia nei due anni in cui ho fatto il commissario tecnico, per questo la ricordo sempre con grande affetto e grande commozione. Abbiamo fatto due anni bellissimi, molto intensi, soprattutto in quel mese durante l’Europeo. E’ rimasto molto affetto nei miei confronti anche perché evidentemente qualcosa abbiamo lasciato e siamo riusciti probabilmente a trasmettere emozione ed entusiasmo. Mancini? Credo che la Nazionale sia all'inizio di un nuovo percorso e che Roberto sia la persona giusta per cominciare questa strada. Vedo tanti giovani bravi, penso che nelle ultime due partite l’Italia abbia espresso un buon calcio con buona intensità, cose che lasciano ben sperare per il futuro. Bisogna avere un po’ di pazienza sapendo che parliamo sempre e comunque dell’Italia e che quando arrivano le competizioni che contano sappiamo sempre farci rispettare".

SPORTAL.IT | 12-11-2018 17:25