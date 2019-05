Antonio Conte: tra Roma e Inter spunta una terza incomoda

Il nome di Antonio Conte infiamma il mercato degli allenatori in vista della prossima stagione. Il tecnico leccese sta per liberarsi dal Chelsea e sta ricevendo le attenzioni di diversi club, italiani e stranieri.

La Roma da settimane sta puntando il mister salentino: a fine stagione Ranieri lascerà e Pallotta si giocherà tutto per portare nella Capitale l'ex ct della Nazionale, offrendogli un contratto da 10 milioni di euro a stagione e la possibilità di ritrovare l'amico Petrachi come dirigente.

Ma le indiscrezioni parlano di un'Interpronta al controsorpasso: il club nerazzurro, che ha Marotta come asso nella manica, potrebbe dare il benservito a Luciano Spalletti e promettere a Conte un mercato sontuoso per lottare subito per lo scudetto.

Ma entrambe le pretendenti potrebbero essere beffate da una terza incomoda: il Milan. Secondo voci i rossoneri, che già lo scorso giugno lo seguirono, avrebbero ripreso i contatti con l'ex Juve, ricevendo una risposta positiva: la qualificazione in Champions non sarebbe indispensabile per un suo approdo sulla panchina del Diavolo.

Visto l'affollamento di pretendenti in Italia si fanno più lontane, ma non ancora scartate del tutto, le ipotesi Psg e Manchester United.

Intanto c'è già una data limite: la risposta definitiva di Conte alla proposta romanista arriverà entro il 12 maggio, il giorno di Roma-Juve. Per allora le idee sulla futura destinazione di Cone saranno più chiare.

SPORTAL.IT | 01-05-2019 12:20