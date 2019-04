Antonio Conte vuole tornare in Italia e ha una preferenza

L’ultima presenza ufficiale su una panchina di Antonio Conte è stata un successo. 19 maggio 2018, finale di FA Cup tra il Chelsea e il Manchester United, vinta 1-0 dai Blues. Un successo non di poco conto per il tecnico salentino, ottenuto contro il “grande nemico” José Mourinho, eppure neanche il secondo titolo in due anni a Londra, dopo la Premier del 2017, è stato sufficiente all’ex ct della Nazionale per mantenere la panchina a Stamford Bridge. L’esonero, al culmine di una battaglia legale non ancora terminata con il patron del Chelsea Roman Abramovich, è arrivato ad estate inoltrata, con Maurizio Sarri a prenderne il posto.

Da quel giorno Conte è il disoccupato più illustre nella mappa degli allenatori non solo italiani. Ma anche uno dei più richiesti. Fallito l’approccio del Real Madrid a stagione in corso dopo l’esonero di Julen Lopetegui, ora il periodo sabbatico sembra finito. E la priorità di Conte pare essere quella di tornare in Italia, dove manca dalla stagione 2013-2014, l’ultima alla Juventus prima del traumatico divorzio a ritiro già iniziato.

Le squadre di Serie A più interessate all’ex capitano e allenatore della Juventus sembrano essere Inter e Roma, con i giallorossi in corsia di sorpasso. Conte sembrerebbe infatti preferire la soluzione che porta al club di Pallotta piuttosto che quella dei nerazzurri, dove si sta prefigurando la conferma di Luciano Spalletti, complice la qualificazione in via di ottenimento per la fase a gironi della prossima Champions League.

Quello della Roma, a propria volta in lizza per il pass Champions, sarebbe invece un progetto più in “stile Conte”, quello di una squadra e una società da rilanciare, come successo alla Juventus nel 2011, quando prese il via il ciclo di scudetti dei bianconeri ancora aperto.

Conte è affascinato dalla piazza capitolina al punto da preferirla anche al corteggiamento del Paris Saint-Germain, che sarebbe emerso nelle ultime ore dopo la clamorosa sconfitta dei francesi nella finale di Coppa nazionale contro il Rennes, secondo flop dopo quello in Champions e possibile capolinea per Thomas Tuchel. Ma anche senza la qualificazione alla Champions, Conte sembra aver scelto Roma, dove potrebbe ritrovare come direttore sportivo Gianluca Petrachi, in uscita dal Torino nonché amico storico di Conte ed ex compagno nelle giovanili del Lecce.

SPORTAL.IT | 30-04-2019 18:05