Antonio Giovinazzi si allea a Kimi Raikkonen

Un italiano, finalmente, tornerà a correre in Formula 1. E Antonio Giovinazzi è felice di farlo con l'Alfa Romeo Sauber e con Kimi Raikkonen come compagno di squadra.

"Penso che sia una soluzione ottimale – racconta ad Autosprint -. Io preferisco avere al mio fianco un pilota molto forte ed esperto, dal quale imparare velocemente. Sono contento di avere vicino uno dei piloti più forti della F.1 e cercherò di sfruttare l’occasione. Il mio obiettivo sarà però quello di concentrarmi su me stesso, pormi obiettivi sempre più ambiziosi, e migliorarmi durante l’anno. Ho avuto a che fare con Kimi in Ferrari, e vi posso assicurare il finlandese è esattamente come lo vedete all’esterno. Di poche parole ma con un atteggiamento sempre positivo. Ho imparato come lavora soprattutto nei meeting e nei fine settimana di gara. E' un ragazzo che conosco bene, ma lavorarci da compagno di gara sarà diverso rispetto a un terzo pilota che deve soprattutto ascoltare. Sono sicuro che sarà un ottimo team mate e sono contento di dividere il box con lui il prossimo anno".

SPORTAL.IT | 16-10-2018 12:25