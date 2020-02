Antonio Matarrese: "Più baresi per il Bari"

L'ex presidente del Bari Antonio Matarrese ha parlato a Tuttosport dei Galletti, ora in serie C.

"Continuo a guardarli, con ansia e con un po’ di tristezza, perché avrei voluto vedere dei baresi nella gestione della società – ha detto -. Finora ho visto solo illustri personaggi del calcio nazionale ma nella gestione devono esserci i baresi e non solo i napoletani. Sono nato biancorosso, sono consapevole di essere arrivato così in alto grazie al Bari… Ancora oggi mi emoziono ma provo anche tanta rabbia. Una volta soffrivo fino all’ultimo minuto; quando le cose non andavano bene non dormivo la notte. Adesso che siano altri a non dormire".

