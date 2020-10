Antonio Mirante si confessa: "Io titolare a sorpresa"

Alla terza stagione alla Roma, Antonio Mirante sembra aver conquistato il ruolo di portiere titolare scalzando Pau Lopez.

L’esperto estremo difensore stabiese, intervistato da ‘Sportweek’, ha svelato tutta la propria sorpresa per le scelte di Fonseca: “Io con Fonseca non ho mai parlato. Non mi aspettavo di essere titolare alla prima di campionato, ma so di avere accanto un portiere bravo, giovane, ambizioso e che la Roma ha pagato parecchio, 28 milioni. La mia filosofia non è quella di lavorare da solo, curando solo i miei interessi allo scopo di tenermi il posto, ma insieme a Pau per portare tanti punti alla squadra”.

Il rapporto con Lopez, come svelato dallo stesso Mirante, che sembra vicino al rinnovo fino al 2022, è però buono: “Con Pau non c’è stato bisogno di chiarirsi. Siamo due persone intelligenti. È evidente che ci sono delle gerarchie, come è evidente che, quando è arrivato Pau, io avevo finito la stagione da titolare, tanto da conquistare la Nazionale. Avevo voglia di continuare a giocare, eppure ho accettato di scivolare di nuovo all’indietro. Alla mia età non posso permettermi atteggiamenti sbagliati verso la società, l’allenatore, i compagni. La chiave per mantenere un buon rapporto con l’altro portiere è la competizione. Impegno e fortuna mi hanno permesso di essere dove sono oggi, ma le trappole sono dietro l’angolo. La mia esperienza mi suggerisce che devo confermarmi ogni settimana”.

OMNISPORT | 31-10-2020 12:55