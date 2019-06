Antonio Nibali parla del suo futuro

Antonio Nibali ai microfoni di tuttobiciweb.it ha fatto un bilancio del suo Giro d'Italia e ha parlato del suo futuro. "Abbiamo fatto un buon Giro d'Italia, ci siamo divertiti e anche nella tappa più dura, sul Mortirolo, abbiamo dato spettacolo. Emozionato quanto è arrivato lanciato Vincenzo? Sì molto, non era previsto perché non sapevamo come stava, lui ci ha provato, e io mi sono fermato per aiutarlo e per fargli guadagnare più secondi possibile".

Il fratello dello Squalo, 26 anni, ha parlato poi del suo futuro: "Che corridore sarò? Un buon gregario sicuramente, forse fare classifica per le corse di tre settimane no, ma una settimana sì, o anche cacciatore di tappe per i grandi giri è possibile".

SPORTAL.IT | 08-06-2019 17:57