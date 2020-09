Antonioli re della Latemar Mountain Race

Grande successo per la Latemar Mountain Race, prestigiosa corsa in montagna di 25 chilometri con un dislivello di 1680 metri, organizzata dall’Us Cornacci Tesero, tra Trentino ed Alto Adige sulle alture dello Ski Center Latemar con oltre 250 partecipanti. Primo classificato un favoloso Daniel Antonioli che, col tempo di 2 ore 18 minuti 50 secondi, ha preceduto Jean Baptiste Simuneka, staccato di poco più di due minuti, e il campione uscente Daniele Felicetti.

Dominio ruandese fra le donne: prima Primitive Niyirora (2 ore 56 minuti 2 secondi) davanti alla connazionale Adeline Musabyeyezu staccata di 27 secondi. Partenza da Pampeago a quota 1750 metri, nei pressi della partenza degli impianti sciistici, quindi i partecipanti sono saliti fino ai 2250 metri del Doss dei Branchi per ridiscendere sulla croce posta sul Monte Cornon (2180 metri), risalire verso il Monte Agnello (2350 metri), quindi al rifugio Passo Feudo e fino all’area del rifugio Torre di Pisa (2672 metri), non distante dalla colonna di roccia che dà il nome al rifugio stesso. Da qui giù in discesa fino alla stazione a monte della seggiovia Oberholz di Obereggen, che quest’anno festeggia i 50 anni dalla fondazione degli impianti da sci: da qui parte il sentiero Latemar. Panorama numero 22, parte del reticolo di sentieri tematici denominati Latemarium, sapiente coniugazione di arte e divertimento raggiungibile con la seggiovia da Obereggen aperta fino al 4 ottobre. Dislivello dolce verso il rifugio Mayerl prima e Pampeago poi dove i 250 partecipanti hanno tagliato il traguardo.

