Venti punti per l'opposta ex Scandicci nella sfida che ha assegnato il primo titolo della stagione: hanno vinto Guidetti, Markova e Boskovic ai danni del suo Eczacibasi.

Istanbul non è certo amica di Ekaterina Antropova quest’anno. Ai primi di settembre ha perso in finale il titolo continentale con la Nazionale di Julio Velasco, sconfitta proprio dalla Turchia in un match che alimenta ancora rimpianti e amarezze. A inizio ottobre è arrivato un altro ko bruciante per l’ex opposta della Savino Del Bene Scandicci, costretta ad accantonare i propositi di portare a casa il primo titolo ufficiale della nuova stagione. A imporsi nel match decisivo per l’assegnazione della Supercoppa di Turchia è stato il Vakif, che ha battuto 3-2 il suo Eczacibasi.

Antropova, approccio difficile al volley turco

Per Antropova una nuova delusione dopo quella patita pochi giorni prima, quando il suo attesissimo debutto in campionato si era trasformato in un mezzo flop: appena quattro punti all’attivo contro il modesto Belediyespor, con tanto di sostituzione dopo due set decisa dal tecnico Giulio Bregoli. Stavolta il flop è stato di natura diversa. Kate, infatti, contro il Vakif è tornata a essere il rullo compressore offensivo a cui aveva abituato i tifosi di Scandicci e dell’Italvolley. Venti punti per lei contro un avversario attrezzato e agguerrito, campione d’Europa in carica grazie al successo di maggio proprio contro l’Eczacibasi (e Antropova, con Scandicci, si era piazzata quarta nella Final Four giocata, manco a dirlo, a Istanbul).

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Kate trascina l’Eczacibasi, ma vince Guidetti

Vakif guidato da Giovanni Guidetti e capace di schierare in campo stelle del calibro di Marina Markova, Tjiana Boskovic e la reginetta dei social Zehra Gunes. A trascinare l’Eczacibasi, invece, la rediviva Antropova, tornata al top dopo la brutta prova di sabato, e la “cattiva” per antonomasia del volley turco, l’esuberante Ebrar Karakurt. Dopo aver perso i primi due set a 21 e a 23, l’Eczacibasi si è rifatto sotto nel punteggio proprio grazie alle bordate dell’opposta e della centrale. Venti punti a fine gara per Antropova, 23 per Karakurt. Meglio di loro solo Markova con 29 punti complessivi. Bene anche Gunes (16) e Boskovic (15).

Turchia, attesa anche per Orro, Sylla e Degradi

Nonostante la gran rimonta dell’Eczacibasi (25-17 nel terzo set e 25-19 nel quarto), il titolo è andato alle campionesse d’Europa che hanno spadroneggiato nel tie-break: 15-10. Antropova, insomma, non è riuscita a imitare l’amica e compagna di Nazionale Alessia Orro, che lo scorso al primo colpo fece subito centro, aggiudicandosi la Supercoppa turca proprio contro il Vakif. Per Kate, comunque, la missione di entrare nei ritmi e nei meccanismi del volley locale è appena agli inizi. L’occasione per confermare di essere in crescita si presenta domenica, con la sfida della seconda di campionato contro l’Aras Kargo. In campo pure Sylla col Galatasaray (contro il Belediyespor), Orro in Besiktas-Fenerbahce, Degradi e Mazzanti in Afyon-THY.