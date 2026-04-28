Antropova ed Egonu insieme, ora è ufficiale: Velasco "sposta" Kate in banda e cita Brignone. "Un esempio"

Ufficializzate le 36 giocatrici da utilizzare nel corso dell'estate. Antropova inserita tra le schiacciatrici: potrà giocare assieme a Egonu, che resta in posto 2.

Giornalista (pubblicista) sportivo a tutto campo, è il tuttologo di Virgilio Sport. Provate a chiedergli di boxe, di scherma, di volley o di curling: ve ne farà innamorare

Adesso non è più un’ipotesi solo sulla carta: Kate Antropova “trasloca” in banda e l’esperimento per vederla in campo assieme a Paola Egonu può ufficialmente prendere il via. L’ha annunciato Julio Velasco nella conferenza stampa di presentazione della stagione estiva delle nazionali azzurre, dove nel rendere nota la lista di 36 atlete che prenderanno parte agli impegni che attendono la selezione femminile (VNL, con l’Italia bicampione in carica, ed EuroVolley a fine agosto) ha specificato chiaramente che nel ruolo di opposto saranno tre le giocatrici che si alterneranno nel corso dell’estate, vale a dire Egonu, Adigwe e Obossa.

Kate inserita nell’elenco delle schiacciatrici per l’estate

Antropova magari in posto 2 farà la comparsa in qualche sfida di VNL, ma quando tornerà Egonu (che dovrebbe essere dispensata almeno dalle prime week) passerà in pianta stabile in banda. Qualcosa che Velasco aveva già fatto capire nel corso del lungo inverno, dove tra una visita e l’altra nei quartier generali delle formazioni di club ha cominciato a costruire la grande novità della stagione estiva.

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Antropova così è stata inserita nell’elenco delle schiacciatrici della nazionale A, in compagnia di Alice Tanase, Stella Nervini, Myriam Sylla, Loveth Omoruyi e Gaia Giovannini. Da questa cerchia di giocatrice usciranno i nomi che di volta in volta verranno aggregati ai gruppi che gireranno il mondo nelle tre week di VNL, e poi alla finale eight di Macao di fine luglio, e poi ancora a EuroVolley.

Come previsto, nessun “perdono” per le 4 giocatrici che un anno fa rifiutarono l’invito a entrare nell’elenco delle convocabili per la VNL (Chirichella, Bonifacio, Lubian e Pietrini). In generale non ci sono grosse novità rispetto al passato, se non per la possibilità di vedere tante giovani aggregate in base alle esigenze: Velasco ha infatti diviso la nazionale in due tronconi, con la squadra A composta da 21 giocatrici e la squadra B da 15 atlete, che a seconda delle situazioni verranno aggiunte alla nazionale maggiore.

Sartori out, niente “perdono” per Chirichella e Lubian

Detto della scelta di andare dritto con l’esperimento di Antropova in posto 4, rispetto alle 14 che hanno conquistato il titolo mondiale a Bangkok lo scorso settembre ne mancano tre: oltre a Moki De Gennaro, che ha lasciato la nazionale per raggiunti limiti d’età (ma continuerà a giocare con Conegliano almeno per un’altra stagione), mancano come prevedibile la centrale Yasmina Akrari (anche lei per una questione anagrafica, dato che ad agosto compirà 33 anni) e un po’ più a sorpresa l’altra centrale Benedetta Sartori, di stanza a Milano.

Il ruolo di libero titolare verrà preso da Eleonora Fersino, con Ilaria Spirito e Ilenia Moro a completare il quadro del reparto. Di sicuro Adigwe e Obossa avranno l’opportunità di mettersi in mostra nel corso della VNL, sfruttando l’assenza di Egonu, mentre in attesa del ritorno di Orro sarà Carlotta Cambi la palleggiatrice titolare.

Il paragone con Brignone: “Giochiamo liberi, come lei ai giochi”

Velasco ha preso “in prestito” il grande esempio mostrato da Federica Brignone nel corso delle ultime olimpiadi per provare a spiegare cosa chiederà alle sue ragazze. “Federica è andata ai giochi ed era già felicissima di essere lì, perché l’ha fatto dopo un recupero a dir poco straordinario. Ha sciato rilassata e ha conquistato qualcosa che è finito dritto nella storia. Ecco, questa estate noi dovremo fare lo stesso: giocare in modo rilassato e pensare, senza l’obbligo di vincere, e provare a migliorarsi partita dopo partita”.

Poco importa se la striscia record di 36 vittorie presto verrà interrotta: a Velasco interessa vedere la crescita in prospettiva, con LA28 sullo sfondo. “Esprimersi liberamente dovrà essere il nostro unico pensiero. Libere anche di sbagliare, perché in un percorso ci sta di commettere degli errori”.

L’elenco delle convocate divise in Squadra A e Squadra B

Di seguito, l’elenco di tutte le giocatrici convocate per l’estate azzurra.