Antropova in Turchia, la compagna conferma tutto: la aspettano Orro, Sylla e Mazzanti, in Italia resta Egonu

Ognjenovic, palleggiatrice di Scandicci, vuota il sacco sull'accordo tra Kate e l'Eczacibsasi: un'altra stella della Nazionale di Velasco sbarca nella Sultanlar Ligi.

Campionessa con la Nazionale e col club. Con la maglia di Scandicci Kate Antropova si è confermata sul tetto del mondo, stella tra le stelle di una Savino Del Bene capace di spegnere i sogni di Conegliano, ex squadra invincibile del volley femminile. E se con l’azzurro della Nazionale Antropova è di fatto l’opposta “di scorta”, l’attaccante – sia pur formidabile – che si alterna con Paola Egonu, nel suo club è l’indiscussa numero uno. Una come lei fa gola a tutti i grandi club. E uno, a quanto pare, si è già assicurato le sue prestazioni a partire dalla prossima stagione: si tratta dell’Eczacibasi, una delle “grandi” di Turchia.

Volley, quanta Italia in Turchia: Orro, Sylla, Mazzanti

La Sultanlar Ligi è la nuova terra promessa del volley femminile. Un campionato la cui popolarità è in crescita disarmante, al punto da mettere a rischio la leadership della Serie A1 italiana. Proprio l’esodo delle big della Nazionale verso il Bosforo è il segnale più chiaro di questo spostamento del baricentro. Alessia Orro al Fenerbahce, Myriam Sylla al Galatasaray, ma anche Ofelia Malinov allo Zeren Ankara: tutte giocatrici di spicco del campionato italiano che si sono spostate in Turchia. Anche l’ex CT Davide Mazzanti ha fatto lo stesso: da qualche giorno è il nuovo tecnico dello Yollari. Insomma, tra le poche a restare in Italia è rimasta proprio lei, Paola Egonu: che, tre anni fa, aveva aperto la strada verso la Turchia.

Antropova all’Eczacibasi, l’ammissione di Ognjenovic

Anche Antropova, a quanto pare, rimpolperà il nutrito contingente tricolore in Turchia, di cui fa parte lo stesso Santarelli, allenatore di Conegliano e della Nazionale biancorossa. Era ormai un “segreto di Pulcinella”, ma l’accordo tra Kate e l’Eczacibasi, club guidato da un altro italiano, Bregoli, è stato in qualche modo “sdoganato” da Maja Ognjenovic, espertissima palleggiatrice di Scandicci. Un’altra delle campionesse che hanno consentito alla Savino Del Bene di issarsi in cima al mondo. “Per lei, ma anche per altre ragazze, questa è l’ultima stagione a Scandicci“, l’ammissione a un portale russo, Sportklub N1info. “Non è un segreto che Antropova giocherà all’Eczacibasi”. Dove guadagnerà più di un milione e mezzo a stagione.

Kate Antropova: impegno, serietà, dedizione e rigore

Parole al miele quelle di Ognjenovic per Antropova: “Per me è la terza stagione con lei, ha 22 anni ma è già una grande giocatrice. Sono testimone di come sia progredita in tutti i fondmentali. Non voglio paragonare Tijana Boskovic a Kate Antropova, Tica era sicuramente più talentuosa, ma Ekaterina è così determinata, seria, desiderosa di arrivare in alto: è semplicemente incredibile. Riesce a rimanere più a lungo in allenamento per imparare qualche mossa in difesa o a muro, analizza spesso le partite sue e degli altri. Per non parlare di quanto si prenda cura della sua dieta, del recupero o di come si comporta fuori dal campo, di cosa fa e di quali libri legge. Ripeto, è incredibile”.