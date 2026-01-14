Antropova riposa, ma Scandicci è un rullo compressore e batte Le Cannet. Stasera in campo Egonu, domani Conegliano

Riparte di slancio la Savino Del Bene: dopo il ko col VakifBank, la Champions sorride alle toscane che battono 3-0 Le Cannet e restano in corsa per il primato. Stasera la Numia

Non c’è Antropova, ma non c’è alcun problema per Scandicci: le francesi di Le Cannet dimostrano di essere poco roba al cospetto delle campionesse del mondo, che per una sera lasciano la loro stella di prima grandezza a riposo (gli impegni sono sempre fitti, e sabato peraltro a Firenze arriva Novara) ma che non per questo si fanno distrarre, conquistando altri tre punti pesanti nella rincorsa alla vetta della pool A, dove comanda sempre il VakifBank che come da pronostico ha avuto vita facile contro le rumene dell’Alba Blaj (15 punti per Markova, 13 per Boskovic, 12 per Cazaute: primato confermato a punteggio pieno per le turche).

Anche senza Antropova è festa Scandicci

Scandicci, dopo aver ceduto nello scontro diretto contro il VakifBank la scorsa settimana, sapeva di non avere più margini d’errore. E in attesa di andare a sfidare Markova e compagne nell’ultima giornata a inizio febbraio, hanno comunque fatto debitamente il loro contro Le Cannet, formazione guidata dall’italiano Marco Fenoglio.

La scelta di Gaspari di lasciare fuori Antropova non ha sorpreso nessuno: un po’ di riposo per il futuro opposto dell’Eczacibasi è quanto di più normale possa esistere al mondo, visti anche i ritmi frenetici con i quali si va in campo. È toccato a Lindsey Ruddins non far rimpiangere Kate in posto 2, con Marta Bechis che a sua volta ha fatto rifiatare Mara Ognjenovic nel ruolo di palleggiatrice. Serata di riposo anche per Nwakalor e Castillo, ma le francesi non si sono rivelate alla stregua di un ostacolo insormontabile: in poco più di un’ora di gioco la Savino Del Bene ha fatto capire di voler sbrigare rapidamente la pratica, con i punteggi di 25-18, 25-13 e 25-23 che testimoniano quanto ci sia stato poco da faticare, se non nel terzo set quando Scandicci s’è un po’ seduta dopo essere stata avanti di 6 lunghezze.

Ruddins ha fatto letteralmente sfracelli in attacco, mettendo giù 24 palloni e calamitando il massimo dell’attenzione. Bene anche Weitzel (13 punti), mentre Skinner ha tenuto le marce basse (7 punti con due ace nei primi due set per l’americana) prima di lasciare spazio a Franklyn. Il discorso primo posto, che qualifica direttamente ai quarti di finale, resta dunque ancora aperto: servirà vincere in Romania e poi tentare il tutto per tutto a Istanbul, dove però sarà necessario vincere 3-0 o 3-1 per replicare all’1-3 subito a Firenze 6 giorni fa.

Egonu in campo stasera, domani chiude il quadro Conegliano

In serata toccherà a Milano affrontare la quarta partita continentale della sua stagione, opposta alla Opiquad Arena alle serbe dell’ dell’OK Železničar Lajkovac. Domani chiuderà la settimana di Champions delle italiane Conegliano, impegnata al PalaVerde contro le tedesche del Dresda per mantenersi in vetta al proprio girone.