Anzanello, Sangiuliano: "Per me Sara era invincibile"

Rachele Sangiuliano è stata una delle amiche più strette per Sara Anzanello, dentro e fuori dal campo.

L’ex palleggiatrice di Forlì e della Nazionale italiana, che con la sfortunata Sara è stata compagna di squadra in azzurro, ha voluto ricordare così la campionessa del mondo 2002 scomparsa giovedì al termine di un lungo calvario:

"Lunedì parlavamo del blog che voleva aprire – le parole di Rachele riportate da 'La Gazzetta dello Sport' – Per me Anza era invincibile. Ero sicura che avrebbe vinto anche questa battaglia. Anche in ospedale era sempre positiva, cercava di sorridere, programmare, progettare… Sara è stata un’amica preziosa, sincera e vera. Abbiamo festeggiato insieme il suo compleanno a fine luglio con una grigliata Veneto style tra amici, la sua famiglia e il suo fidanzato. Il mio pensiero e il mio abbraccio va a loro”.

SPORTAL.IT | 26-10-2018 11:40