Anzani: l’addio alla Nazionale, il riscatto Mondiale, l’incontro con Mattarella e la rivelazione a Moki De Gennaro

In un'intervista a Fanpage, Simone Anzani ha raccontato l'emozione per la vittoria dei Mondiali, svelando anche una frase detta a Moki De Gennaro al momento dell'incontro con Mattarella al Quirinale

Il 2025 è stato senza dubbio l’anno della pallavolo italiana, con le Nazionali femminili e maschili guidate da Julio Velasco e Ferdinando De Giorgi capaci di conquistare il titolo Mondiale a distanza di poche settimane l’una dall’altra. Protagonista della cavalcata azzurra a Manila è stato senza dubbio Simone Anzani, che dopo l’addio alla Nazionale azzurra in seguito al secondo titolo consecutivo nella competizione si è raccontato in una lunga intervista a Fanpage nella quale ha parlato anche del problema cardiaco che lo ha tenuto a lungo lontano dai campi e dell’incontro con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Il trionfo Mondiale

Se il trionfo al Mondiale della Nazionale femminile guidata da Velasco alla vigilia era dato come molto probabile, lo stesso non si può dire di quello della squadra maschile, che nonostante si presentasse da campione in carica da molti non era vista come la principale favorita. Forse anche per questo il trionfo nelle Filippine ha avuto un sapore ancora più speciale, come raccontato da Anzani a Fanpage: “È una sensazione bellissima. Vincere una volta è già un’impresa, ma farlo due volte è qualcosa che ti riempie di orgoglio e gratificazione. Ora siamo più rilassati, ma bisogna già pensare a ripartire“.

Il ritiro dalla Nazionale e il problema cardiaco

Pochi giorni dopo il successo mondiale Anzani ha deciso di annunciare l’addio alla Nazionale. Una scelta che era già nell’aria come ha spiegato Simone, ”era una decisione che stavo maturando da tempo. La vittoria del Mondiale è stata un po’ la spinta definitiva”, e che sarebbe potuto arrivare già l’anno scorso se non fosse stato per il ripresentarsi del problema cardiaco che lo ha obbligato a saltare le Olimpiadi di Parigi. Alla fine però la vittoria a Manila ha riscattato tutte le sofferenze passate e regalato a Simone forse la miglior occasione per decidere di dire basta: “Il problema cardiaco che mi ha bloccato nel 2023 è stato una mazzata. Tre operazioni in quattro mesi, poi la nuova ricaduta poco prima delle Olimpiadi. Il mio sogno era chiudere a Parigi, ma la vittoria Mondiale mi ha ripagato di tutto. Probabilmente era scritto che doveva andare così“.

Il bel gesto dopo la vittoria dei Mondiali

Anche dopo la vittoria sulla Bulgaria Anzani ha dimostrato tutto il suo lato umano, trovando spazio tra i festeggiamenti anche per consolare Kolev, rendendosi protagonista di un bel gesto che non è passato affatto inosservato: “Mi sono sentito di consolarlo. Gli ho detto che avevano fatto qualcosa di incredibile, che erano forti e avrebbero avuto altre occasioni. Era un momento molto umano, più che sportivo”.

L’incontro con Mattarella e la rivelazione a Moki De Gennaro

A celebrare la stagione incredibile della pallavolo italiana è stato anche il Presidente Sergio Mattarella, che ha ricevuto al Quirinale le due selezioni. Un’emozione fortissima come spiega Anzani, che a Fanpage ha rivelato di essersi sentito parecchio teso all’idea di dove parlare davanti a tutti in quella situazione, come svela anche una sua frase a Moki De Gennaro: “Tantissima emozione. Prima di parlare davanti al Presidente della Repubblica ho detto a Monica De Gennaro, seduta di fianco a me, che ero più teso in quel momento che prima della finale. È stato un onore indescrivibile, un ricordo che porterò sempre con me“.