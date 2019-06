Anzani dice sì a Civitanova

Simone Anzani è un giocatore della Cucine Lube Civitanova: il club cuciniero ha comunica di aver ingaggiato per tre stagioni il centrale classe 1992 per 203 cm di altezza. L’arrivo dell’azzurro, attualmente inserito nel gruppo della Nazionale che sta disputando le tappe di VNL, è il quarto importante colpo di mercato messo a segno dalla società biancorossa in un mese dopo quelli di Rychlicki, Bieniek e Ghafour.

Simone Anzani, comasco cresciuto nelle giovanili della Sisley Treviso, vestirà per la prima volta nella sua carriera la maglia della Cucine Lube Civitanova (un ritorno nelle Marche dopo la stagione 2011-12 in A2 a Loreto), dopo aver indossato quelle di Modena, Perugia, Verona e Sora. Nel suo palmares con i club 1 Scudetto, 1 Coppa Italia, 2 Supercoppa italiana, 1 Challenge Cup. Con la maglia della Nazionale ha disputato il Mondiale 2018, e può contare su 65 presenze complessive in azzurro prima dell'attuale impegno in VNL.

"Sono molto felice di entrare a far parte di questa grandissima e prestigiosa squadra – ha dichiarato Anzani dopo la firma dell’accordo triennale -. La mia volontà di arrivare alla Cucine Lube e quella della società si sono incontrate molto velocemente per trovare questo accordo. Sono entusiasta e do appuntamento a tutti i miei nuovi tifosi a Civitanova. Ci attende una stagione ricca di impegni, arrivo in una squadra che ha vinto tanto e so bene che confermarsi è molto faticoso e difficile ma penso che ci sia la possibilità di fare grandi cose. Sono cambiati vari elementi nel corso del mercato estivo ma la mentalità vincente di una squadra non cambia. Io voglio dare il mio contributo, insieme ai miei compagni, affinché gli obiettivi del club si realizzino".

SPORTAL.IT | 20-06-2019 11:32