Italvolley, il gesto di Anzani commuove tutti: consola l’avversario in lacrime. Sui social si scatenano Sylla ed Egonu

Il centrale azzurro fatica a contenere l’emozione a fine match ma a rete vede le lacrime del libero bulgaro Damyan Kolev e lo consola: un gesto che diventa virale e che conquista i social

Simone Anzani vive uno dei giorni più belli della sua vita, quello del riscatto. E’ quasi emblematico che il punto della vittoria dell’Italia contro la Bulgaria, quello che vale la conquista del Mondiale sia proprio il suo, lui che negli ultimi due anni ha vissuto una verra e propria odissea che avrebbe potuto portarlo anche a dire addio alla pallavolo. Eppure capace proprio nel mondo di gioia di pensare anche a chi sta piangendo ma di delusione.

Il gesto a fine partita

E’ un momento di emozioni fortissime, dopo l’ultimo punto siglato da Simone Anzani, scoppia l’urlo di tutta la squadra azzurra. Una gioia incontenibile nella quale ci sono anche le emozioni per un percorso difficile fatto da tutta la squadra e delle critiche ricevute. Ma c’è anche l’emozione personale di Simone Anzani che ha dovuto fare i conti con un problema di salute che ha rischiato di toglierli per sempre il piacere di giocare a pallavolo.

Il centrale azzurro fatica a contenere le emozioni mentre saluta gli avversari a rete ma in quel momento riesce comunque a mettersi nei panni di chi ha perso. Dall’altra parte della rete il libero bulgaro Damyan Kolev piange a dirotto, Anzani gli prende il volto tra le mani e lo consola.

Il video fa il giro dei social

E’ un momento bellissimo e il video fa subito il giro della rete e non solo tra i tifosi italiani: “Davanti a Simone Anzani ci dobbiamo solo inchinare”, scrive Luca. Se le prime pagine andranno ai talenti più cristallini della nazionale italiana come Michieletto (MVP del torneo), Romanò (miglior opposto) o a capitan Giannelli (miglior palleggiatore), il premio della sportività è proprio di Simone e come scrive qualcuno: “Nessuno più di lui merita questa vittoria e quella medaglia al collo”.

Sylla, Egonu e Orro esultano sui social

L’Italia è campione del mondo di pallavolo e stavolta non serve neanche specificare se al maschile o al femminile, gli azzurri e le azzurre hanno conquistato tutto. Qualche settimana fa era stata la volta della nazionale di Velasco, che dopo l’oro olimpico, ha piazzato una clamorosa doppietta vincendo anche il titolo Mondiale. E chi meglio di Myriam Sylla per sintetizzare questo dominio azzurro nel mondo della pallavolo: “Italians do it better” (“Gli italiani lo fanno meglio”, con traduzione letterale), scrive sulla sua pagina Instagram. E proprio dai social arrivano anche le esultanze e i complimenti anche di Paola Egonu e Alessia Orro. Mai come in questo caso: fratelli e sorelle d’Italia.