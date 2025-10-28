Anziano investito da Martinez nel Comasco, un residente ricorda la vittima

Tragedia questa mattina a Fenegro’ (Como). Un incidente mortale ha coinvolto il secondo portiere dell’Inter Josep Martinez, che ha investito un 81enne a bordo di una carrozzina elettrica. La vittima aveva lasciato la pista ciclabile per raggiungere la corsia opposta di marcia, attraversando la carreggiata proprio nel momento in cui sopraggiungeva l’auto condotta dal calciatore. Una delle ipotesi e’ che abbia avuto un malore. Nelle immagini il ricordo di un residente nei pressi del luogo dell’incidente. (Immagini di Matteo Bazzi)