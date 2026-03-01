Iliass Aouani sgretola il record italiano: maratona storica a Tokyo. Ad Ancona esplode Succo: la 17enne è da sogno

Il bronzo mondiale Iliass Aouani chiude al sesto posto nella capitale giapponese ma diventa il primo italiano a scendere sotto il muro delle 2h5’. La classe 2009 fa impazzire

Tokyo sembra essere una città che porta particolarmente bene a Iliass Aouani. Dopo aver conquistato nella capitale giapponese la medaglia di brozno agli ultimi Mondiali, il portacolori delle Fiamme Azzurre stampa anche il nuovo record italiano con il tempo di 2’04”26, prima volta che un italiano scende sotto il muro delle 2 ore e 5 minuti. Mentre ad Ancona, Succo fa sognare per il futuro.

Aouani nella storia della maratona italiana

Un primato con cui ha flirtato a lungo. Le qualità di Iliass Aouani sono note da tempo ma il portacolori delle Fiamme Azzurre che agli ultimi mondiali era stato medaglia di bronzo, centra un record che porta la maratona italiana in una nuova dimensione. Nella gara di Tokyo, l’azzurro infatti ferma per la prima volta il cronometro sotto le 2h5’ e con il tempo di 2h04’26” sgretola il primato italiano che apparteneva a Yohanes Chappinelli che lo aveva firmato nel dicembre del 2024 a Valencia.

“Finalmente arriva un crono che mi da il rispetto che merito – ha detto l’azzurro alla Fidal al termine della sua gara – Avevo vinto medaglia ma non averle ancora affiancate da una prestazione cronometrica importante mi dava fastidio. Ora c’è e so che posso valere anche meno ma devo migliorare passo dopo passo. Purtroppo ho avuto problemi di crampi negli ultimi chilometri e alla fine avevo quasi la sensazione di essere vicino a cadere a terra. E’ un problema che devo sistemare per il futuro. E’ stato bellissimo tornare a Tokyo e nel percorso c’erano tantissimi italiani che facevano il tifo per me. Ora l’obiettivo è sugli Europei di Birmingham ad agosto”.

Alessia Succo: il futuro azzurro è già qui

Una delle gare più belle nella seconda giornata degli Assoluti di Ancona è stata senza dubbio quella dei 60 ostacoli femminili. Alla vigilia tutti i favori del pronostico spingevano in direzione di Giada Carmassi ma in finale a spuntarla è stata Elisa Di Lazzaro che ha avuto la meglio solo al fotofinish e con una differenza cronometrica nell’ordine dei millesimi di secondo. Ma non è tutto qua. Perché nella gara c’era una storia nella storia ed è quella di Alessia Succo. La giovanissima classe 2009 ormai è in pianta stabile anche tra le “adulte” e ad Ancona ferma il tempo sia in batteria che in finale sull’8”08. Si tratta del miglior tempo europeo per un under 18 con le barriere (nelle categoria giovanili si corre con ostacoli più bassi, ndr) e a soli 3 centesimi dal record mondiale di Grace Stark. Ma a destare ancora maggiore attenzione è stata la doppia prova dell’azzurro che sembra avere le carte in regola per diventare una regina della specialità a livello europeo e mondiale.