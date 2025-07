Apnea, Obino a -92 metri: nuovo record mondiale al lago

Nuovo record mondiale per la cagliaritana Chiara Obino ai campionati italiani di apnea outdoor, nelle acque davanti al porto di San Nicolò di Riva del Garda (Trento). La specialista sarda ha realizzato il nuovo primato del mondo al lago con la monopinna, scendendo ad una profondità di 92 metri. Ha anche vinto la gara ed è campionessa italiana. Un successo che si aggiunge ai tanti conquistati nella sua lunga carriera sportiva: Obino, azzurra di apnea, è tra le prime cinque al mondo ad aver raggiunto i cento metri sott’acqua. E’ medaglia d’oro al valore sportivo dal Coni. Nel suo palmares otto campionati italiani assoluti, un oro, un argento e un bronzo ai Campionati del Mondo, tre record del mondo e 8 record italiani. Un altro primato mondiale in Sardegna: è quello di Michele Usai, atleta dell’Apnea Club Cagliari. E’ il nuovo recordman di assetto costante senza attrezzi con la profondità di meno 67 metri. Fonte: us Chiara Obino (NPK)