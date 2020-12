Appello degli interisti: "Conte, tienilo fuori con lo Shakhtar”

La vittoria sul Borussia Moenchengladbach ha restituito speranza e qualche certezza ai tifosi dell’Inter, che però dopo l’incontro non hanno manifestato soltanto gioia sul web.

Gli interisti tornano ad accusare Vidal

Molti supporter nerazzurri, infatti, sono tornati ad attaccare Arturo Vidal, rinfacciando al cileno l’espulsione che ha condizionato la partita contro il Real Madrid: secondo molti, in 11 contro 11 l’Inter avrebbe potuto battere i Blancos e compiere un passo decisivo verso la qualificazione agli ottavi di Champions League.

“Qualora l’Inter vincesse e Real e Borussia pareggiassero, non date la colpa al biscotto. Ma pensate a Vidal e alla partita di ritorno col i madrilena. Punto”, il commento di Daniel su Twitter. “Siamo ritornati ad essere l’Inter dell’anno scorso il che é già un passo avanti. I 3 giocatori che devono/dovevano farci fare il salto di qualità sono Vidal, Hakimi ed Eriksen che finora hanno dato appoorto nullo o dannoso. Su Eriksen ormai stendiamo pure un velo”, aggiunge Francesco.

“Fossi Vidal mi metterei a piangere se l’Inter non dovesse qualificarsi per gli ottavi”, serie Josè. “L’assenza di Vidal ha inciso molto sulla resa della squadra. Come dice sempre il suo estimatore Capello, devono farlo giocare più avanti. Secondo me molto più avanti… dietro la porta avversaria… a raccattar palloni”.

L’appello a Conte: “Non farlo giocare”

Ma dopo la bella prova di ieri contro i tedeschi, sono molti i tifosi che chiedono ad Antonio Conte di escludere Vidal dalla formazione che scenderà in campo nel match decisivo contro lo Shakhtar. “Conte, non far giocare titolare Vidal la prossima settimana!” l’appello su Twitter di BastoniBaller. “Ditemi che in Champions League Vidal è stato squalificato per due giornate vi prego”, chiede ironicamente Max.

Danilo insiste: “Pare che per vincere 1 gara in Champions League bastasse giocare senza Vidal”.

