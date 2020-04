Appello dei tifosi a ADL e Gattuso: "Non cedetelo!”

Nel Napoli del futuro quale sarà il ruolo di Alex Meret? Il giovane portiere ha perso il ruolo da titolare con l’arrivo sulla panchina azzurra di Rino Gattuso, che gli ha spesso preferito David Ospina: il colombiano è un numero uno affidabile, forse meno talentuoso dell’ex Udinese e Spal, ma ha dalla sua esperienza e una certa abilità nel controllo del pallone che rappresenta un vantaggio importante nella costruzione del gioco dal basso, fattore molto importante per l’allenatore del Napoli.

Il Milan su Meret

In allenamento Meret ha lavorato soprattutto per migliorare questa caratteristica, ma non è detto che alla ripresa della Serie A – o nella prossima stagione – riuscirà a riconquistare la maglia da titolare.

Per questo motivo su Meret circolano voci di una possibile cessione: di certo, secondo la Gazzetta dello Sport, sul portiere classe ’97 c’è l’interesse del Milan, pronto a offrire 30 milioni di euro per lui e trasformarlo nell’erede di Gigio Donnarumma, che pare destinato a lasciare Milanello.

Una prospettiva, questa, che non piace ai tifosi del Napoli. Se Gattuso preferisce Ospina, i napoletani non hanno dubbi sul fatto che Meret rappresenterà a breve un punto fermo nel Napoli.

Gli appelli dei tifosi

E sul web, dunque, non mancano gli appelli al tecnico per trovargli spazio e al presidente De Laurentiis per tenerselo stretto. “Meret mai via da Napoli, Gattuso se ne faccia una ragione”, scrive Michele su una delle pagine Facebook dedicate al club azzurro.

“Non fate sciocchezze. Meret è il futuro dell’Italia”, aggiunge Gabriele. Per Mario, invece, Gattuso sarà obbligato a far giocare Meret prima o poi: “Secondo me se Gattuso continuerà in futuro a non dare spazio a Meret e pure Lozano rischia, visto che sono entrambi investimenti di una società florida ma non ricchissima”.

Altri tifosi, invece, non ritengono il Milan in grado di compiere l’affondo decisivo per Meret. “È più facile che il Napoli compri il Milan che il Milan Meret…”, ironizza Giulia. Stesso tono per Fabio: “Ho letto che Milan avrà un budget di 75 milioni, quindi con Milik (40 milioni) e Meret (30) ha quasi chiuso il mercato”.

Infine Edy giudica la valutazione di Meret del tutto sballata: “Ok 30 milioni per una gamba e per l’altra?”.

SPORTEVAI | 10-04-2020 13:10