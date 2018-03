Appello di Blatter: "No Var ai Mondiali di Russia"

L'ex presidente della Fifa, Joseph Blatter, ha chiesto ai legislatori del calcio di non consentire l'introduzione del sistema di video assistenza agli arbitri, Var, nella Coppa del Mondo di giugno e luglio in Russia.

L'International Football Association Board (Ifab) si riunirà a Zurigo sabato quando dovrà decidere del futuro della Var. "Un appello personale all'Ifab e ai 'Guardiani' delle Regole del Gioco: il Mondiale di calcio non può essere usato come un esperimento per un cambiamento così fondamentale: la Var", ha scritto su Twitter Blatter, rimosso dalla carica perché squalificato per sei anni per un "pagamento sleale".

Il presidente attuale della Fifa, Gianni Infantino, è un grande sostenitore del sistema e vuole averlo alla Coppa del Mondo di Russia 2018, nonostante i problemi sorti in Italia, Germania e Inghilterra. L'Ifab dovrebbe dare il via libera alle federazioni affinché lo utilizzino quando vogliono.

SPORTAL.IT | 01-03-2018 12:40