Aprilia, scontro frontale tra piloti

Aleix Espargaró contro Andrea Iannone: è scontro in casa Aprilia. Durissima presa di posizione del pilota catalano nei confronti dell’abruzzese, che nel giorno della presentazione della nuova Aprilia aveva detto a Sky Sport: "La moto è stata fatta per la maggior parte con le mie indicazioni, devo ringraziare il team per la fiducia".

"Ho avuto altri compagni di box, non ho mai avuto problemi con nessuno, anche con Iannone. Ma dopo quello che ha detto, per me è la fine della nostra buona relazione. Le sue parole sono state una grande mancanza di rispetto verso gli ingegneri, i meccanici, Bradley Smith e anche verso di me" le parole di Espargaró a Dazn Spagna.

SPORTAL.IT | 23-02-2020 20:53