Aquilani trova subito una panchina

Meno di tre settimane dopo aver annunciato l’addio al calcio, Alberto Aquilani ha già trovato una panchina da cui iniziare il percorso da allenatore.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, l’ex centrocampista tra le altre squadre anche della Fiorentina, tra il 2012 e il 2015, sarà il tecnico della neonata squadra Under 18 dei viola, che disputerà un campionato intermedio tra l’Under 17 ed il torneo Primavera riservato agli Under 19.

SPORTAL.IT | 11-07-2019 23:54