Aradori spinge la raccolta fondi per Brescia

Pietro Aradori della Fortitudo Bologna è stato ospite della pagina Facebook Cantieri Aperti.

"Gli americani volevano tornare a casa dalle loro famiglie, ma ora forse negli USA è anche peggio di qua – ha detto -. Il problema, da giocatore, è che la stagione si è fermata, e ci siamo praticamente salutati. Ci sta che non si finisca, ma per 6-7 mesi non possiamo permetterci, noi come mondo del basket, di sparire dalla stampa e dalle televisioni. Anche il basket mercato lo si può fare se c’è qualcosa da dire… Conta restare nel radar".

"Ho deciso dieci giorni fa di organizzare una raccolta per l’Ospedale Civile di Brescia, che è un ospedale all’avanguardia ma in difficoltà in questi momenti. Ho cercato di dare una mano, spargendo la voce, ricordando che è il posto dove sono nato. Il sito è gofundme.com" ha aggiunto Aradori.

SPORTAL.IT | 30-03-2020 12:46