Aragon, Dovizioso a caccia del podio

Andrea Dovizioso presenta così il Gran Premio di Aragona del prossimo weekend: "Quella di Motorland è una delle piste più particolari del Campionato. In passato non avevo ottenuto grandi risultati, ma l'anno scorso sono stato molto competitivo e ho chiuso al secondo posto, per cui arriviamo al weekend di gara con questo buon ricordo e questa mentalità, puntiamo a lottare per le prime posizioni". Il ducatista, sesto a Misano, vuole tornare sul podio.

Danilo Petrucci è a caccia di riscatto dopo gli ultimi pessimi risultati: "Il tracciato mi piace molto, anche se non ho ancora ottenuto grandi risultati, spero che sia arrivato il momento di raggiungerli e soprattutto di cambiare il trend delle ultime gare. La squadra sta lavorando molto bene, dobbiamo fare un ulteriore step per affrontare l'ultima parte di stagione in modo positivo e difendere la terza posizione della classifica, che in questo momento è il mio obiettivo principale".

SPORTAL.IT | 19-09-2019 10:54