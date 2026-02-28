Arbitri, ancora Var sotto accusa: il regolamento cambia ad ogni gara, la protesta del web

Continua a regnare la confusione nel mondo arbitrale, gli episodi di Parma-Cagliari riaccendono vecchie polemiche, nessuno si fida più dell'Aia

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Non è bastata una partita senza rigori negati o espulsioni inventate per placare la polemica che da mesi coinvolge il mondo arbitrale. Per i fischietti italiani è un esame a ogni partita e nel mirino c’è quasi sempre il Var. L’ultimo episodio ieri, in Parma-Cagliari, con nuove critiche all’Aia.

Lo sfogo di Pistocchi

Ad accendere la miccia è Maurizio Pistocchi. L’ex moviolist a di Mediaset scrive su X/twitter: “Incredibile a Parma: l’arbitro Massimi punisce i blocchi sul portiere isolano Caprile di Valenti proprio come aveva fatto Piccinini in Mian-Parma ma questa volta il VAR non interviene per annullare la decisione del direttore di gara . Ogni settimana qui le regole cambiano“.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

I tifosi hanno perso la pazienza

Fioccano le reazioni: “Dopo il fuorigioco geografico, lo step on foot non sufficientemente forte è la volta del blocco sul portiere. Minimo comune denominatore è stato sempre il Milan a farne le spese” e poi: “Il Var non serve a niente, se non ad aumentare il numero di arbitri che decidono sui vari episodi e naturalmente ognuno ha la propria opinione. Sembrava che il var emettesse giudizi basati su elementi oggettivi e invece le decisioni su fatti simili cambiano di partita in partita,” e anche: “La regola è sempre la stessa; è l’AIA che, nella scorsa settimana, ha legittimato una decisione arbitrale che andava contro una regola. Si parla tanto di credibilità nel calcio. L’AIA l’ha persa da tempo…”.

C’è chi scrive: “Chissà come mai settimana scorsa era valido….che circo mamma mia.” e poi: “Abbiamo visto Inter-Bodo, Juve-Galatasaray e Ata-Borussia Dortmund. Tre belle/bellissime partite dove ci sono stati solo pochissimi casi VAR. Da noi ogni situazione importante viene vivisezionata con tantissime insopportabili interruzioni” e anche: “Sono le regole che ogni domenica cambiano. Arbitri scarsi quest’anno. Senza se senza ma”

Il web è scatenato: “C’è solo una regola che non cambia ad ogni giornata, fermare il Milan in ogni modo possibile” e poi: “Fanno quello che gli pare …quando gli pare e come gli pare. Sono gli arbitri i protagonisti assoluti di questo campionato, ogni Santa domenica ci dobbiamo sorbire sto schifo” e ancora: “Cambiano solo quando c’è il MILAN. Per sfavorirlo, come insegna la giurisprudenza nelle partite del MILAN”, oppure: “Diciamo la verità: nelle ultime settimane il campionato è stato falsato, gli arbitri hanno superato la soglia di incompetenza e autoreferenza. Così non è più divertente” e infine: “L’AIA pur sapendo che il gol era da annullare, in Open VAR ha coperto una decisione scellerata del VAR. Poi ha dato indicazione da questo momento di punire i blocchi sul portiere. Se non è malafede questa!!!”.