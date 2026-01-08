Arbitri, Bergonzi: "Egoisti schifosi". Bufera alla Ds e ora chi ci sarà per Inter-Napoli?

Mercoledì da dimenticare per Var e fischietti, si lamentano tutti: in diretta le urla di Graziani e i suggerimenti di Adani, Rocchi nella bufera

Il mercoledì horror degli arbitri ha la faccia stralunata di Luca Marelli, costretto a saltellare da una tv all’altra per commentare i finali bollenti delle tre gare di ieri al punto da perdere la bussola e chiedere scusa, quella attonita di Sarri e Conte, che si sentono vittime di una profonda ingiustizia, quella indignata di Ciccio Graziani che strepita alla Domenica sportiva, e quella un po’ disgustata dei milioni di spettatori e tifosi che ieri hanno assistito ad un’altra puntata dello show disastroso dei fischietti. E definirlo Rocchi horror show non fa neanche più ridere.

La rabbia di Conte e Sarri

Napoli e Lazio sono state indubbiamente le più danneggiate nel turno infrasettimanale ma da Bergamo a Udine in queste settimane non si è salvato praticamente nessuno, arbitri esperti e internazionali come Sozza o semi-debuttanti: un disastro totale che chiede rimedi e soluzioni. Due gol annullati (di cui uno clamoroso) e un rigore contro che grida vendetta hanno frenato il Napoli contro il Verona. Conte è incredulo (“Hojlund doveva tagliarsi il braccio?“) mentre alla Lazio è stato negato un rigore netto in avvio contro la Fiorentina con Lotito pronto a scendere sul piede di guerra: Nel momento in cui si verificano tutta una serie di episodi che non possono essere dettati solo dalla casualità ho deciso di mandare una lettera ufficiale. Stabiliamo quelli che sono i criteri per il fuorigioco o per il fallo di mano, questo è stato preso da parte di qualcuno come lamentela, io ho detto che la credibilità del sistema deve essere interesse collettivo. Devo prendere una mitragliatrice e sparare su tutta la classe arbitrale?”.

Il confronto nel tunnel all’Olimpico

L’impressione è che stia davvero per saltare un tappo, come evidenzia quanto accaduto ieri all’Olimpico. Dopo l’intervallo Pellegrini, prima di rientrare in campo dal tunnel che degli spogliatoi, si è rivolto all’arbitro tra il disperato e il rassegnato dicendo: “Fermatevi ragazzi, è imbarazzante. Ma come non era rigore, come?”.

Le moviole, Bergonzi è una furia

A senso unico le moviole con l’ex arbitro Bergonzi particolarmente scatenato alla Domenica Sportiva su Rai2. Dopo aver commentato il rigore per il Verona (“Il tocco di mano di Buongiorno? Non c’è nulla di logico, questo non è mai calcio di rigore”) ed aver bocciato Marchetti anche per la decisione di annullare il gol di Hjolund (“non ci sono immagini chiare che la tocchi col braccio, però in Atalanta-Roma il gol è stato dato e il braccio di Scalvini era ancora più evidente”) il talent della Rai sbotta. Alla domanda di Panatta se subentra negli arbitri l’idea di una compensazione su scala stagionale risponde secco: “No, io posso parlare per me ma il caso vale per tutti. Gli arbitri sono egoisti, i più egoisti di tutti, egoisti schifosi. Vogliono solo che le cose vadano bene per loro, di altro non si interessano”.

Poi fa una parziale retromarcia per chiarire: “Non vorrei che qualcuno si offendesse, intendo dire schifosamente egoisti”. Intanto in studio Graziani non si dà pace e dà tutta la colpa al Var: “Abbiamo gli arbitri migliori al mondo – urla – ma non li aiutiamo. Decide tutto il Var ma mi piacerebbe vedere arbitri con gli attributi che dopo aver rivisto le immagini non cambiassero le decisioni prese in campo. Ci vogliono ex calciatori al Var”. Adani invece non è d’accordo (“che direbbero se tu prendessi una decisione a favore di Roma o Fiorentina, dove hai giocato?“) e suggerisce una terza via: “Va cambiato il regolamento che spesso è cervellotico e in questo sì che vanno coinvolti i giocatori”.

Chi arbitra Inter-Napoli?

Intanto subito una grana per il designatore. Nel pieno delle polemiche, col mondo arbitrale sotto pressione e sotto accusa, va scelto chi mandare domenica a San Siro per il big-match Inter-Napoli. Poche alternative per Rocchi. Massa no, ha già arbitrato Lazio-Napoli due settimane fa, Collu è nella triade ma non ha mai arbitrato uno scontro diretto, La Penna è reduce da prestazioni deludenti, Mariani ci può stare ma sta lentamente recuperando la forma migliore. Il favorito netto è Doveri, utilizzato finora solo 9 volte e tenuto a riposo in questo turno infrasettimanale. L’alternativa è Chiffi.